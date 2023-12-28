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В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше

В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше - РИА Новости Крым, 28.12.2023

В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше

РИА Новости Крым, 28.12.2023

2023-12-28T18:27

2023-12-28T18:27

2023-12-28T18:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских праздников в Крыму на 25% будут усилены наряды ГИБДД. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.В праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу "Таврида" и в целом на работу Госавтоинспекции, отметил он.При этом, никакой планки выявления количества нарушений у Госавтоинспекции нет. Упор будет сделан на профилактическую работу. В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – "спуска не будет", пообещал начальник.Кроме того, Борисенко уточнил, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.Ранее сообщалось, что поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гибдд, анатолий борисенко, крым, новый год, новый год 2024, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя