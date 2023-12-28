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В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше - РИА Новости Крым, 28.12.2023
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В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T18:27
2023-12-28T18:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских праздников в Крыму на 25% будут усилены наряды ГИБДД. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.В праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу "Таврида" и в целом на работу Госавтоинспекции, отметил он.При этом, никакой планки выявления количества нарушений у Госавтоинспекции нет. Упор будет сделан на профилактическую работу. В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – "спуска не будет", пообещал начальник.Кроме того, Борисенко уточнил, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.Ранее сообщалось, что поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
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РИА Новости Крым
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гибдд, анатолий борисенко, крым, новый год, новый год 2024, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше

В Крыму на праздники усилят наряды ГИБДД на 25%

18:27 28.12.2023
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкСотрудник дорожно-патрульной службы на улице. Архивное фото
Сотрудник дорожно-патрульной службы на улице. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских праздников в Крыму на 25% будут усилены наряды ГИБДД. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.

"Что касается нарядов ГИБДД, то в праздники личного состава выйдет на 25% больше. Чтобы обеспечить порядок на дорогах в праздники и осуществить контроль за теми транспортными средствами, которые будут находиться у нас на территории", - сказал Борисенко.

В праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу "Таврида" и в целом на работу Госавтоинспекции, отметил он.
При этом, никакой планки выявления количества нарушений у Госавтоинспекции нет. Упор будет сделан на профилактическую работу. В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – "спуска не будет", пообещал начальник.
Кроме того, Борисенко уточнил, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.
Ранее сообщалось, что поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.
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