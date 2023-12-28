https://crimea.ria.ru/20231228/v-krymu-na-prazdniki-naryadov-gibdd-stanet-na-chetvert-bolshe-1133878125.html
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше - РИА Новости Крым, 28.12.2023
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
РИА Новости Крым, 28.12.2023
2023-12-28T18:27
2023-12-28T18:27
2023-12-28T18:27
гибдд
анатолий борисенко
крым
новый год
новый год 2024
новости крыма
безопасность
безопасность республики крым и севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/98/1115589886_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_a85ef50e57a8b3bfb60a4218a9073c79.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских праздников в Крыму на 25% будут усилены наряды ГИБДД. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.В праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу "Таврида" и в целом на работу Госавтоинспекции, отметил он.При этом, никакой планки выявления количества нарушений у Госавтоинспекции нет. Упор будет сделан на профилактическую работу. В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – "спуска не будет", пообещал начальник.Кроме того, Борисенко уточнил, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать 3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.Ранее сообщалось, что поменять водительские удостоверения, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах КрымаСколько штрафов получили крымские водители за езду без ремня безопасностиВ Крыму резко выросло число ДТП с велосипедистами
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111558/98/1115589886_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_23f4ac959c59431987544ed80f2b3989.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
гибдд, анатолий борисенко, крым, новый год, новый год 2024, новости крыма, безопасность, безопасность республики крым и севастополя
В Крыму на праздники нарядов ГИБДД станет на четверть больше
В Крыму на праздники усилят наряды ГИБДД на 25%
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. В дни новогодних и рождественских праздников в Крыму на 25% будут усилены наряды ГИБДД. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил начальник управления ГИБДД республики Анатолий Борисенко.
"Что касается нарядов ГИБДД, то в праздники личного состава выйдет на 25% больше. Чтобы обеспечить порядок на дорогах в праздники и осуществить контроль за теми транспортными средствами, которые будут находиться у нас на территории", - сказал Борисенко.
В праздники дополнительная нагрузка ляжет на города, на трассу "Таврида" и в целом на работу Госавтоинспекции, отметил он.
При этом, никакой планки выявления количества нарушений у Госавтоинспекции нет. Упор будет сделан на профилактическую работу. В выходные и праздничные дни к малозначительным нарушениям, которые не влияют на аварийность, сотрудники ГБДД будут относиться снисходительно, однако в тех ситуациях, когда водитель окажется нетрезвым, сядет за руль без водительского удостоверения, выедет на встречную полосу или на запрещающий сигнал – "спуска не будет", пообещал начальник.
Кроме того, Борисенко уточнил, что все подразделения МРЭО ГИБДД будут работать
3, 4 и 5 января, водители смогут получить услуги по регистрации транспортных средств и по замене удостоверений.
Ранее сообщалось, что поменять водительские удостоверения
, у которых в 2024 году истекает 10-летний срок действия, крымчане смогут без экзаменов и в новогодние праздники.
Читайте также на РИА Новости Крым: