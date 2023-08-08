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Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма

Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма - РИА Новости Крым, 08.08.2023

Страшные цифры: сколько людей погибли на дорогах Крыма

В Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу. РИА Новости Крым, 08.08.2023

2023-08-08T16:31

2023-08-08T16:31

2023-08-08T17:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В Крыму с начала года в результате ДТП погибли 119 человек и около тысячи пострадали, основные причины аварий – превышение скорости и выезд на встречную полосу. Об этом сообщил начальник отдела организационно-аналитической работы, информационного обеспечения и пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Константин Кондря."Ситуация с аварийностью в целом остается сложной. За семь месяцев этого года в Крыму произошло 733 автоаварии, в результате которых погибли 119 и пострадали 919 человек. Пиковые значения аварийности, как правило, приходятся на летние месяцы и сентябрь", - рассказал он в эфире радио "Спутник в Крыму".Основные причины ДТППодавляющее большинство аварий происходит из-за нарушения водителями Правил дорожного движения. По статистике, это – около 88%, проинформировал Кондря."При этом более четверти всех ДТП – это несоблюдение безопасной скорости движения, - отметил он. – За последнее время дорожная инфраструктура существенно улучшилась, и водители не всегда отдают отчет своим навыкам и характеристикам своего автомобиля. Из-за несоблюдения скорости движения происходит выезд за пределы проезжей части и опрокидывание".Также распространенной причиной является выезд на полосу встречного движения. В этом году из-за аварий на "встречке" погибло 34 человека. И это уже больше, чем в прошлом году.В летние месяцы усугубляет ситуацию и жара, из-за которой самочувствие водителей может ухудшиться. По словам эксперта, при анализе недавнего ДТП в Сакском районе выяснилось, что у водителя большегруза резко ухудшилось самочувствие, он на несколько секунд потерял внимание и допустил столкновение с другими авто. В результате – семь поврежденных автомобилей и двое пострадавших.Аварийные дороги КрымаЧаще всего аварии происходят на загородных дорогах. В их числе – трассы Симферополь – Евпатория и Симферополь – Джанкой. А вот на трассе "Таврида" сотрудники Госавтоинспекции фиксируют снижение числа ДТП. Их количество не превышает пяти процентов от общего количества происшествий, добавил специалист.Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщил, что наибольшее число происшествий зафиксировано в этом году в Симферопольском районе, Керчи, Судаке и Бахчисарайском районе. При этом самой аварийной дорогой он назвал трассу Симферополь – Джанкой.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала годаТройное ДТП под Симферополем – есть пострадавшиеСмертельное ДТП в Феодосии: машина сбила женщину с ребенком в коляске

https://crimea.ria.ru/20230808/smertelnoe-dtp-v-feodosii-mashina-sbila-zhenschinu-s-rebenkom-v-kolyaske-1130596572.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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