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Названа самая аварийная дорога Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2023
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Названа самая аварийная дорога Крыма
Названа самая аварийная дорога Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Названа самая аварийная дорога Крыма
Самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T17:36
2023-07-01T17:36
крым
ситуация на дорогах крыма
анатолий борисенко
гибдд
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.После введения ограничений на Крымском мосту многие фуры перенаправили через сухопутный коридор, который проходит через Джанкой. С учетом возросшего трафика и в целях профилактики нарушений на эту дорогу передислоцированы дополнительные наряды ДПС."Если ранее у нас там проходило 200-300 машин, то на сегодняшний день со стороны Турецкого вала (пункт пропуска "Армянск") зашло 1086 машин и со стороны Перекопа (пункт пропуска "Перекоп") 700, это только вошли в Республику Крым. Так что посчитайте нагрузку", - отметил Борисенко.По информации крымского управления ГИБДД сообщил, что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, в том числе трое детей. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.Читайте также на РИА Новости КрымАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадалиВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре
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РИА Новости Крым
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крым, анатолий борисенко, гибдд, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, общество, транспорт, новости крыма
Названа самая аварийная дорога Крыма

ГИБДД: больше всего аварий в Крыму происходят на автодороге Джанкой-Симферополь-Ялта

17:36 01.07.2023
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 01.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.

"Если взять статистику по аварийности, то на сегодняшний день это Симферопольский район, Керчь, Судак и Бахчисарайский район. Если говорить про конкретную автодорогу, то я бы отметил дорогу Ялта-Алушта-Симферополь, которую мы в народе привыкли называть Московская трасса и которая идет от Джанкоя. Это связано с тем, что там увеличивается поток транспорта", - рассказал он.

После введения ограничений на Крымском мосту многие фуры перенаправили через сухопутный коридор, который проходит через Джанкой. С учетом возросшего трафика и в целях профилактики нарушений на эту дорогу передислоцированы дополнительные наряды ДПС.
"Если ранее у нас там проходило 200-300 машин, то на сегодняшний день со стороны Турецкого вала (пункт пропуска "Армянск") зашло 1086 машин и со стороны Перекопа (пункт пропуска "Перекоп") 700, это только вошли в Республику Крым. Так что посчитайте нагрузку", - отметил Борисенко.
По информации крымского управления ГИБДД сообщил, что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, в том числе трое детей. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.
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