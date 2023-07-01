https://crimea.ria.ru/20230701/nazvana-samaya-avariynaya-doroga-kryma-1129728646.html

Названа самая аварийная дорога Крыма

Названа самая аварийная дорога Крыма - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Названа самая аварийная дорога Крыма

Самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T17:36

2023-07-01T17:36

2023-07-01T17:36

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта. Об этом РИА Новости Крым рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко.После введения ограничений на Крымском мосту многие фуры перенаправили через сухопутный коридор, который проходит через Джанкой. С учетом возросшего трафика и в целях профилактики нарушений на эту дорогу передислоцированы дополнительные наряды ДПС."Если ранее у нас там проходило 200-300 машин, то на сегодняшний день со стороны Турецкого вала (пункт пропуска "Армянск") зашло 1086 машин и со стороны Перекопа (пункт пропуска "Перекоп") 700, это только вошли в Республику Крым. Так что посчитайте нагрузку", - отметил Борисенко.По информации крымского управления ГИБДД сообщил, что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, в том числе трое детей. Это на 22 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.Читайте также на РИА Новости КрымАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадалиВ Севастополе пьяный водитель сбил пенсионерку на тротуаре

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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