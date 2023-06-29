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Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
На дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Управления... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T13:19
2023-06-29T13:19
2023-06-29T13:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Среди погибших – трое детей, проинформировал он.Причины аварий в КрымуОсновными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.По информации главы крымского ГИБДД, в первом случае жертвами аварий становятся пешеходы, которые вне населенных пунктов двигаются по проезжей части без светоотражающих элементов. Кроме того, нередко люди переходят дорогу в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора.Во втором случае водители не соблюдают дистанцию и неправильно оценивают дорожную обстановку, в результате чего происходит столкновение со стоящим транспортом или наезд на дорожное препятствие.С учетом показателей аварийности сотрудники Госавтоинспекции корректируют маршруты патрулирования и усиливают меры профилактики тех или иных правонарушений, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после ДТП опрокинулась "Газель": пострадал ребенокСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадалиВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся
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Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП
ГИБДД Крыма: в ДТП с начала года погибли 70 человек, что на 22% больше прошлого года
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"За пять месяцев этого года число ДТП снизилось на 7,5 процентов, пострадавших – на 10 процентов. Но при этом число погибших выросло на 22 процента, - рассказал он. - Если у нас по истечении пяти месяцев прошлого года было 57 погибших, то в этом году – 70".
Среди погибших – трое детей, проинформировал он.
Причины аварий в Крыму
Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.
По информации главы крымского ГИБДД, в первом случае жертвами аварий становятся пешеходы, которые вне населенных пунктов двигаются по проезжей части без светоотражающих элементов. Кроме того, нередко люди переходят дорогу в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора.
Во втором случае водители не соблюдают дистанцию и неправильно оценивают дорожную обстановку, в результате чего происходит столкновение со стоящим транспортом или наезд на дорожное препятствие.
"Также среди причин – совершение обгона, маневрирование и выезд на полосу для встречного движения. При столкновении двух транспортных средств, движущихся навстречу друг другу, возрастает тяжесть последствий ДТП. Вопрос выезда транспорта на встречную полосу неоднократно мы поднимаем в минтрансе, поэтому при планировании и строительстве новых участков дорог уже предусматриваем разделение транспортных потоков", - отметил Борисенко.
С учетом показателей аварийности сотрудники Госавтоинспекции корректируют маршруты патрулирования и усиливают меры профилактики тех или иных правонарушений, заключил он.
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