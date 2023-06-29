https://crimea.ria.ru/20230629/avariy-menshe-pogibshikh---bolshe-pochemu-v-krymu-rastet-smertnost-v-dtp-1129709449.html

Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП

Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТП

На дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Управления... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T13:19

2023-06-29T13:19

2023-06-29T13:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. На дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Об этом рассказал начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Среди погибших – трое детей, проинформировал он.Причины аварий в КрымуОсновными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.По информации главы крымского ГИБДД, в первом случае жертвами аварий становятся пешеходы, которые вне населенных пунктов двигаются по проезжей части без светоотражающих элементов. Кроме того, нередко люди переходят дорогу в неустановленных местах или на запрещающий сигнал светофора.Во втором случае водители не соблюдают дистанцию и неправильно оценивают дорожную обстановку, в результате чего происходит столкновение со стоящим транспортом или наезд на дорожное препятствие.С учетом показателей аварийности сотрудники Госавтоинспекции корректируют маршруты патрулирования и усиливают меры профилактики тех или иных правонарушений, заключил он.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после ДТП опрокинулась "Газель": пострадал ребенокСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадалиВ центре Симферополя Mercedes проломил ограждение и перевернулся

https://crimea.ria.ru/20230626/strashnoe-dtp-s-podrostkami-v-sudake--vozbuzhdeno-ugolovnoe-delo-1129644854.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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