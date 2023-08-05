Рейтинг@Mail.ru
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20230805/gruzovik-smyal-shest-mashin-pod-sakami--dvizhenie-transporta-zatrudneno-1130552019.html
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено - РИА Новости Крым, 05.08.2023
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
В результате массового ДТП с участием семи автомобилей на трассе в Сакском районе Крыма пострадали два человека. Движение транспорта по трассе затруднено. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2023
2023-08-05T16:11
2023-08-05T16:14
ситуация на дорогах крыма
крым
сакский район
происшествия
мвд по республике крым
прокуратура республики крым
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130551646_0:231:1280:951_1920x0_80_0_0_5923deeeff3515b40255dea983dc76bc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В результате массового ДТП с участием семи автомобилей на трассе в Сакском районе Крыма пострадали два человека. Движение транспорта по трассе затруднено. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.Отмечается, что авария произошла в субботу в районе села Червоное. Предварительно установлено, что водитель большегруза Scania не справился с управлением и допустил массовое ДТП."По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцово в сторону города Саки в районе села Червоное, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем "ВАЗ 2107", который, в свою очередь, столкнулся впереди идущем автомобилем Hyundai. Установлено, что в результате ДТП повреждено семь автомобилей", - сказано в сообщении.В столкновении машин пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Они были доставлены в больницу с различными травмами.Прокуратура Крыма взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человекаПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
крым
сакский район
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/05/1130551646_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_e3cf53dafa3093e7eb8b5134c202ac70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, сакский район, происшествия, мвд по республике крым, прокуратура республики крым, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, транспорт, общество, новости крыма
Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено

В массовом ДТП в Сакском районе Крыма пострадали двое – движение транспорта затруднено

16:11 05.08.2023 (обновлено: 16:14 05.08.2023)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Сакском районе Крыма
Массовое ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В результате массового ДТП с участием семи автомобилей на трассе в Сакском районе Крыма пострадали два человека. Движение транспорта по трассе затруднено. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.
Отмечается, что авария произошла в субботу в районе села Червоное. Предварительно установлено, что водитель большегруза Scania не справился с управлением и допустил массовое ДТП.
© МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Сакском районе Крыма
Массовое ДТП в Сакском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
Массовое ДТП в Сакском районе Крыма
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцово в сторону города Саки в районе села Червоное, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем "ВАЗ 2107", который, в свою очередь, столкнулся впереди идущем автомобилем Hyundai. Установлено, что в результате ДТП повреждено семь автомобилей", - сказано в сообщении.
В столкновении машин пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Они были доставлены в больницу с различными травмами.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием вблизи села Червоное Сакского района, движение транспорта временно затруднено. Госавтоинспекция предлагает водителям альтернативный путь объезда по трассе "Симферополь-Николаевка-Саки-Орловка", - уточнили в МВД.
Прокуратура Крыма взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Сакском районе Крыма
Массовое ДТП в Сакском районе Крыма
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
Массовое ДТП в Сакском районе Крыма
Читайте также на РИА Новости Крым:
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
Под Симферополем BMW насмерть сбил велосипедиста
На ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина
Ситуация на дорогах КрымаКрымСакский районПроисшествияМВД по Республике КрымПрокуратура Республики КрымДТПСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПДТП в Крыму и СевастополеТранспортОбществоНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:17Подвиг экипажа танка "Алеша": в Минобороны рассказали подробности
16:49Как строится мирная жизнь в Мариуполе и Волновахе
16:29Армия России жжет польские "Крабы" в зоне спецоперации
16:11Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено
15:41Экипаж танка "Алеша" представлен к званию Герой России
15:16Поврежден храм: атака беспилотников ВСУ на Курскую область
14:53Российские войска отразили 16 атак и контратак ВСУ в зоне спецоперации
14:29Атаковавший Севастополь беспилотник уничтожен флотом – Развожаев
14:0940 градусов в Крыму: МЧС объявила штормовое предупреждение из-за жары
13:50В ЛНР освобожден еще один населенный пункт
13:16Обстановка на Крымском мосту и переправе на 13 часов 5 августа
13:05Ядерный арсенал Украины: можно ли его восстановить – СНБО
12:51ВСУ обстреляли Херсонщину около 90 раз за сутки
12:34Танкер "Сиг" остается в Керченском проливе и ждет подводного обследования
12:07С моря на Севастополь движется надводный беспилотник: Развожаев
11:36Бойцы группировки "Днепр" разнесли позиции ВСУ и уничтожили вооружение
11:05Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано в Аргентине
10:51Атака ВСУ на Краснолиманском направлении – подробности от Минобороны
10:35В Сочи ЧП в аэропорту: самолет задел крылом телетрап аэровокзала
10:21Армию России вооружат новыми ночными ударными дронами "Гастелло"
Лента новостейМолния