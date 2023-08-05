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Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено

Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено - РИА Новости Крым, 05.08.2023

Грузовик смял шесть машин под Саками – движение транспорта затруднено

В результате массового ДТП с участием семи автомобилей на трассе в Сакском районе Крыма пострадали два человека. Движение транспорта по трассе затруднено. Об... РИА Новости Крым, 05.08.2023

2023-08-05T16:11

2023-08-05T16:11

2023-08-05T16:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 авг – РИА Новости Крым. В результате массового ДТП с участием семи автомобилей на трассе в Сакском районе Крыма пострадали два человека. Движение транспорта по трассе затруднено. Об этом сообщают в пресс-службе республиканского МВД.Отмечается, что авария произошла в субботу в районе села Червоное. Предварительно установлено, что водитель большегруза Scania не справился с управлением и допустил массовое ДТП."По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Scania, двигаясь со стороны поселка Скворцово в сторону города Саки в районе села Червоное, не справился с управлением и допустил столкновение с впереди движущимся автомобилем "ВАЗ 2107", который, в свою очередь, столкнулся впереди идущем автомобилем Hyundai. Установлено, что в результате ДТП повреждено семь автомобилей", - сказано в сообщении.В столкновении машин пострадали водитель и пассажир отечественного авто. Они были доставлены в больницу с различными травмами.Прокуратура Крыма взяла на контроль выяснение обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человекаПод Симферополем BMW насмерть сбил велосипедистаНа ходу лопнуло колесо: в ДТП под Ялтой погибла 36-летняя женщина

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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