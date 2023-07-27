https://crimea.ria.ru/20230727/avariya-s-furoy-v-dzhankoyskom-rayone-postradali-dva-cheloveka-1130335987.html

Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека

Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 27.07.2023

Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека

Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T18:02

2023-07-27T18:02

2023-07-27T18:02

новости крыма

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джанкойский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла около 16:00 на автодороге "Новороссия" вблизи села Рощино.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia, они доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в СевастополеВыезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклистПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма

https://crimea.ria.ru/20230629/avariy-menshe-pogibshikh---bolshe-pochemu-v-krymu-rastet-smertnost-v-dtp-1129709449.html

джанкойский район

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, джанкойский район