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Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 27.07.2023
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Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T18:02
2023-07-27T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла около 16:00 на автодороге "Новороссия" вблизи села Рощино.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia, они доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в СевастополеВыезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклистПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма
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новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, джанкойский район
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека

МВД Крыма: в ДТП с фурой и легковым авто в Джанкойском районе пострадали два человека

18:02 27.07.2023
 
© МВД КрымДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
© МВД КрымДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
1 из 2
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
© МВД КрымДТП в Джанкойском районе
ДТП в Джанкойском районе
2 из 2
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
1 из 2
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
2 из 2
ДТП в Джанкойском районе
© МВД Крым
Авария произошла около 16:00 на автодороге "Новороссия" вблизи села Рощино.

"По предварительным данным, 21-летний водитель автомобиля Kia, двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя и осуществляя обгон, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN с полуприцепом, который двигался во встречном направлении", – говорится в Telegram-канале ведомства.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia, они доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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