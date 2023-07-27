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Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека - РИА Новости Крым, 27.07.2023
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T18:02
2023-07-27T18:02
2023-07-27T18:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл - РИА Новости Крым. Два человека пострадали в аварии с участием легкового и грузового автомобилей в Джанкойском районе Крыма, сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.Авария произошла около 16:00 на автодороге "Новороссия" вблизи села Рощино.В результате ДТП пострадали водитель и пассажир автомобиля Kia, они доставлены в больницу. По факту происшествия проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в СевастополеВыезд на встречку: в ДТП под Судаком пострадал мотоциклистПятеро пострадали в массовом ДТП на востоке Крыма
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РИА Новости Крым
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новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, джанкойский район
Авария с фурой в Джанкойском районе: пострадали два человека
МВД Крыма: в ДТП с фурой и легковым авто в Джанкойском районе пострадали два человека