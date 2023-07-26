https://crimea.ria.ru/20230726/dtp-pod-kayfom-voditel-otvetit-za-smert-pensionera-v-sevastopole-1130310159.html
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T16:16
2023-07-26T16:16
2023-07-26T16:16
севастополь
прокуратура города севастополя
происшествия
дтп
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
закон и право
общество
новости крыма
нахимовский районный суд севастополя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_0:67:1600:967_1920x0_80_0_0_03c83c20ad8f80f904cf5fb76d44d385.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным следствия, 25-летний мужчина сел за руль BMW в состоянии наркотического опьянения и на улице Второй обороны не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.Расследование по уголовному делу завершено и материалы переданы в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе КрымаВылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуНазван самый аварийный день недели в Севастополе
https://crimea.ria.ru/20230707/vyletel-pyanyy-na-vstrechku-v-sud-ushlo-delo-o-smertelnom-dtp-v-krymu-1129873258.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127874893_46:0:1554:1131_1920x0_80_0_0_c7dbfbc76511e0b4b7148a199a0a7400.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, общество, новости крыма, нахимовский районный суд севастополя
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
Прокуратура: житель Кубани ответит за гибель пенсионера в ДТП в Севастополе