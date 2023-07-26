https://crimea.ria.ru/20230726/dtp-pod-kayfom-voditel-otvetit-za-smert-pensionera-v-sevastopole-1130310159.html

ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе

ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023

ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе

Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T16:16

2023-07-26T16:16

2023-07-26T16:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным следствия, 25-летний мужчина сел за руль BMW в состоянии наркотического опьянения и на улице Второй обороны не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.Расследование по уголовному делу завершено и материалы переданы в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе КрымаВылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуНазван самый аварийный день недели в Севастополе

https://crimea.ria.ru/20230707/vyletel-pyanyy-na-vstrechku-v-sud-ushlo-delo-o-smertelnom-dtp-v-krymu-1129873258.html

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2023

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