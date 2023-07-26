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ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
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ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе - РИА Новости Крым, 26.07.2023
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе
Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя. РИА Новости Крым, 26.07.2023
2023-07-26T16:16
2023-07-26T16:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.По данным следствия, 25-летний мужчина сел за руль BMW в состоянии наркотического опьянения и на улице Второй обороны не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.Расследование по уголовному делу завершено и материалы переданы в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Два человека погибли в ДТП в Ленинском районе КрымаВылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуНазван самый аварийный день недели в Севастополе
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севастополь, прокуратура города севастополя, происшествия, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, закон и право, общество, новости крыма, нахимовский районный суд севастополя
ДТП "под кайфом": водитель ответит за смерть пенсионера в Севастополе

Прокуратура: житель Кубани ответит за гибель пенсионера в ДТП в Севастополе

16:16 26.07.2023
 
© РИА Новости КрымПравосудие
Правосудие - РИА Новости, 1920, 26.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл - РИА Новости Крым. Житель Краснодарского края ответит за ДТП в Севастополе, в результате которого погиб 92-летний мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.
"Прокуратура Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Краснодарского края 1998 года рождения. Он обвиняется в нарушении лицом, управляющим автомобилем в состоянии наркотического опьянения, Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, 25-летний мужчина сел за руль BMW в состоянии наркотического опьянения и на улице Второй обороны не пропустил пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пожилой местный житель от полученных травм скончался на месте происшествия.
Расследование по уголовному делу завершено и материалы переданы в Нахимовский районный суд Севастополя для рассмотрения по существу.
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