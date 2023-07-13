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Назван самый аварийный день недели в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2023
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Назван самый аварийный день недели в Севастополе
Назван самый аварийный день недели в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2023
Назван самый аварийный день недели в Севастополе
Пятница в Севастополе – самая аварийная, наибольшее число ДТП в этот день недели происходит в послеобеденное время. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости Крым, 13.07.2023
2023-07-13T08:48
2023-07-13T08:48
умвд россии по севастополю
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
дтп в крыму и севастополе
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пятница в Севастополе – самая аварийная, наибольшее число ДТП в этот день недели происходит в послеобеденное время. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.По информации ведомства, с начала года на дорогах Севастополя зарегистрировано 263 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 14 человек и 322 получили ранения. При этом в светлое время суток произошло 197 аварий, а в темное – 66.Только на минувшей неделе произошло пять ДТП, одно из которых стало смертельным: грузовик "Урал" с неисправными тормозами протаранил девять автомобилей и насмерть сбил пешехода, еще несколько человек получили ранения. Всего за неделю в авариях пострадали десять человек.За эти семь дней сотрудники ГИБДД выявили 664 административных правонарушения. Наибольшее число из них (78) касалось нарушения правила проезда пешеходного перехода. Еще 28 водителей выезжали в неположенном месте на встречную полосу движения, а 25 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.Всего за полгода полиция выявила 652 водителей в состоянии опьянения, из них 74 сели нетрезвыми за руль повторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуМашина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится
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4.7
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умвд россии по севастополю, севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, дтп, гибдд
Назван самый аварийный день недели в Севастополе

Полиция Севастополя назвала самый аварийный день недели и время

08:48 13.07.2023
 
© РИА Новости КрымЗнак ДТП
Знак ДТП - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пятница в Севастополе – самая аварийная, наибольшее число ДТП в этот день недели происходит в послеобеденное время. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.
По информации ведомства, с начала года на дорогах Севастополя зарегистрировано 263 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 14 человек и 322 получили ранения. При этом в светлое время суток произошло 197 аварий, а в темное – 66.
"Наибольшее количество дорожных аварий зафиксировано в пятницу, самое аварийное время с 15 часов дня до 18 часов вечера", – уточнили в полиции.
Только на минувшей неделе произошло пять ДТП, одно из которых стало смертельным: грузовик "Урал" с неисправными тормозами протаранил девять автомобилей и насмерть сбил пешехода, еще несколько человек получили ранения. Всего за неделю в авариях пострадали десять человек.
За эти семь дней сотрудники ГИБДД выявили 664 административных правонарушения. Наибольшее число из них (78) касалось нарушения правила проезда пешеходного перехода. Еще 28 водителей выезжали в неположенном месте на встречную полосу движения, а 25 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.
"За шесть месяцев текущего года на дорогах Севастополя произошло 14 ДТП с участием нетрезвых водителей, в которых 6 человек погибли и 13 получили ранения. Во всех ДТП установлена вина водителей в состоянии опьянения", – рассказали в ведомстве.
Всего за полгода полиция выявила 652 водителей в состоянии опьянения, из них 74 сели нетрезвыми за руль повторно.
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