https://crimea.ria.ru/20230713/nazvan-samyy-avariynyy-den-nedeli-v-sevastopole-1129960460.html

Назван самый аварийный день недели в Севастополе

Назван самый аварийный день недели в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.07.2023

Назван самый аварийный день недели в Севастополе

Пятница в Севастополе – самая аварийная, наибольшее число ДТП в этот день недели происходит в послеобеденное время. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по... РИА Новости Крым, 13.07.2023

2023-07-13T08:48

2023-07-13T08:48

2023-07-13T08:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Пятница в Севастополе – самая аварийная, наибольшее число ДТП в этот день недели происходит в послеобеденное время. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу со ссылкой на данные Госавтоинспекции региона.По информации ведомства, с начала года на дорогах Севастополя зарегистрировано 263 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 14 человек и 322 получили ранения. При этом в светлое время суток произошло 197 аварий, а в темное – 66.Только на минувшей неделе произошло пять ДТП, одно из которых стало смертельным: грузовик "Урал" с неисправными тормозами протаранил девять автомобилей и насмерть сбил пешехода, еще несколько человек получили ранения. Всего за неделю в авариях пострадали десять человек.За эти семь дней сотрудники ГИБДД выявили 664 административных правонарушения. Наибольшее число из них (78) касалось нарушения правила проезда пешеходного перехода. Еще 28 водителей выезжали в неположенном месте на встречную полосу движения, а 25 управляли транспортными средствами в состоянии опьянения.Всего за полгода полиция выявила 652 водителей в состоянии опьянения, из них 74 сели нетрезвыми за руль повторно.Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуМашина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму Электросамокатчиков хотят штрафовать: что изменится

https://crimea.ria.ru/20230710/putin-lishil-netrezvykh-voditeley-vozmozhnosti-bystro-vernut-prava-1129960505.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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