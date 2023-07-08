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Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму

Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2023

Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму

В результате ДТП на трассе Симферополь - Николаевка пострадали три человека, в том числе две девочки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.07.2023

2023-07-08T17:42

2023-07-08T17:42

2023-07-08T17:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В результате ДТП на трассе Симферополь - Николаевка пострадали три человека, в том числе две девочки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Авария произошла утром в субботу. Как рассказали в полиции, водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь со стороны поселка Николаевка в направлении крымской столицы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, из-за чего последний перевернулся на крышу. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшиеПод Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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