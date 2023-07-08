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Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму
Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 08.07.2023
Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму
В результате ДТП на трассе Симферополь - Николаевка пострадали три человека, в том числе две девочки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым. РИА Новости Крым, 08.07.2023
2023-07-08T17:42
2023-07-08T17:42
2023-07-08T17:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 июл - РИА Новости Крым. В результате ДТП на трассе Симферополь - Николаевка пострадали три человека, в том числе две девочки. Об этом сообщили в МВД по Республике Крым.Авария произошла утром в субботу. Как рассказали в полиции, водитель автомобиля LADA Kalina, двигаясь со стороны поселка Николаевка в направлении крымской столицы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Chevrolet Niva, из-за чего последний перевернулся на крышу. По факту ДТП проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются. Читайте также на РИА Новости Крым:Вылетел пьяный на встречку: в суд ушло дело о смертельном ДТП в КрымуНа "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшиеПод Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Машина с детьми попала в лобовое ДТП в Крыму
На трассе в Крыму машина с детьми попала в лобовое ДТП: пострадали трое