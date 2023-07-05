https://crimea.ria.ru/20230705/na-tavride-v-krymu-lada-protaranila-ograzhdenie-est-postradavshie-1129821579.html
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T11:43
2023-07-05T11:43
2023-07-05T11:43
новости крыма
трасса таврида
гибдд
анатолий борисенко
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мчс крыма
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129820632_0:281:808:736_1920x0_80_0_0_7508d778d4102b90cf8f800734491d41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС республики.ДТП произошло накануне в Ленинском районе на 60-м километре автодороги.Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.Также 1 июля на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 25-летний мужчина.За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозовВ районе Инкермана автофура протаранила пять машинПод Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129820632_0:205:808:811_1920x0_80_0_0_dcc7916092e1344e0a7b40cf429fd338.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, трасса таврида, гибдд, анатолий борисенко, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мчс крыма, дтп в крыму и севастополе
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
МЧС: на трассе "Таврида" в Крыму леговушка врезалась в ограждение, пострадали двое
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС республики.
ДТП произошло накануне в Ленинском районе на 60-м километре автодороги.
"Водитель легкового автомобиля LADA не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением. В автомобиле находились три пассажира, один из которых несовершеннолетний. Водитель и один пассажир транспортного средства пострадали", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.
Как сообщал
сайт РИА Новости Крым
, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.
Также 1 июля на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск в лобовом столкновении двух автомобилей погиб
25-летний мужчина.
За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.
Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил
, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.
Читайте также на РИА Новости Крым: