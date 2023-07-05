https://crimea.ria.ru/20230705/na-tavride-v-krymu-lada-protaranila-ograzhdenie-est-postradavshie-1129821579.html

На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие

На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023

На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие

На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 05.07.2023

2023-07-05T11:43

2023-07-05T11:43

2023-07-05T11:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС республики.ДТП произошло накануне в Ленинском районе на 60-м километре автодороги.Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.Также 1 июля на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 25-летний мужчина.За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозовВ районе Инкермана автофура протаранила пять машинПод Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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