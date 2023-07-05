Рейтинг@Mail.ru
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230705/na-tavride-v-krymu-lada-protaranila-ograzhdenie-est-postradavshie-1129821579.html
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 05.07.2023
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС... РИА Новости Крым, 05.07.2023
2023-07-05T11:43
2023-07-05T11:43
новости крыма
трасса таврида
гибдд
анатолий борисенко
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
мчс крыма
дтп в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129820632_0:281:808:736_1920x0_80_0_0_7508d778d4102b90cf8f800734491d41.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС республики.ДТП произошло накануне в Ленинском районе на 60-м километре автодороги.Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.Также 1 июля на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 25-летний мужчина.За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозовВ районе Инкермана автофура протаранила пять машинПод Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/05/1129820632_0:205:808:811_1920x0_80_0_0_dcc7916092e1344e0a7b40cf429fd338.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, трасса таврида, гибдд, анатолий борисенко, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, мчс крыма, дтп в крыму и севастополе
На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие

МЧС: на трассе "Таврида" в Крыму леговушка врезалась в ограждение, пострадали двое

11:43 05.07.2023
 
© МЧС Республики КрымLada въехала в ограждение на трассе "Таврида"
Lada въехала в ограждение на трассе Таврида
© МЧС Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. На трассе "Таврида" в Крыму легковой автомобиль с тремя пассажирами врезался в дорожное ограждение, пострадали два человека, сообщила пресс-служба МЧС республики.
ДТП произошло накануне в Ленинском районе на 60-м километре автодороги.
"Водитель легкового автомобиля LADA не справился с управлением и допустил столкновение с дорожным ограждением. В автомобиле находились три пассажира, один из которых несовершеннолетний. Водитель и один пассажир транспортного средства пострадали", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место спасатели оказали пострадавшим первую доврачебную помощь и приняли необходимые меры для обеспечения пожарной безопасности на месте ДТП.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.
Также 1 июля на автодороге "Таврида" – Джанкой – Красноперекопск в лобовом столкновении двух автомобилей погиб 25-летний мужчина.
За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.
Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
Новости КрымаТрасса ТавридаГИБДДАнатолий БорисенкоСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПМЧС КрымаДТП в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:41Обстрелы Белгородской области усилились: ВСУ выпустили 170 снарядов
13:15Ситуация напряженная: в Кремле оценили угрозу диверсии на ЗАЭС
12:59Экс-офицер США пояснил, почему НАТО не выстоит против России
12:49Села и города Херсонщины под огнем: ВСУ выпустили больше 90 снарядов
12:36Мария Захарова: ЮНЕСКО "пристраивает" культурные ценности Украины в ЕС
12:02В Севастополе обокрали храм почти на миллион
11:43На "Тавриде" в Крыму LADA протаранила ограждение: есть пострадавшие
11:32В Крыму 38 выпускников стали стобалльниками по результатам ЕГЭ
11:18Как работает Керченская паромная переправа в среду 5 июля
10:46Когда в Коктебеле начнут строить очистные сооружения и набережную
10:36Группировка "Днепр" громит врага на Херсонщине: потери ВСУ за сутки
10:22В Евпатории будет громко: власти объяснили причину
10:10Приграничье России под огнем ВСУ: более 20 прилетов и пострадавшие
09:39В Крыму первый замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
09:35В Крыму запустили новый автобусный маршрут в Орджоникидзе
09:07Новые жертвы среди мирных в Донецке после обстрела ВСУ – ранены дети
08:40Абитуриенты из новых регионов России хотят учиться в Крыму
08:11Бывший детский омбудсмен Астахов снял в Донбассе фильм "Чудо на фронте"
07:52Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
07:37Керамика Романовых и Мейсенский фарфор: в Ялте открылась редкая выставка
Лента новостейМолния