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Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки - РИА Новости Крым, 02.07.2023
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Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки - РИА Новости Крым, 02.07.2023
Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки
Под Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 02.07.2023
2023-07-02T09:16
2023-07-02T09:16
ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Под Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщает прокуратура Крыма.ДТП произошло вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского района."Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на мопеде, получили травмы, от которых скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.По факту смертельной аварии проводится проверка, в том числе прокурорская. Устанавливаются обстоятельства, в частности при которых несовершеннолетний получил доступ к мопеду.Ранее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклистСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, прокуратура республики крым, мвд по республике крым, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, симферополь
Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки

Прокуратура РК начала проверку по факту смертельного ДТП с подростками под Симферополем

09:16 02.07.2023
 
© МВД по Республике КрымДТП на трассе Симферополь - Николаевка. 01.07.23
ДТП на трассе Симферополь - Николаевка. 01.07.23
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Под Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщает прокуратура Крыма.
ДТП произошло вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского района.
"Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на мопеде, получили травмы, от которых скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.
Как уточнили в МВД по Крыму, иномарка под управлением 44-летнего водителя совершала маневр обгона на разрешенном участке дороги. При этом мопед ехал с выключенными фарами. Погибшим подросткам было по 15 лет.
По факту смертельной аварии проводится проверка, в том числе прокурорская. Устанавливаются обстоятельства, в частности при которых несовершеннолетний получил доступ к мопеду.
Ранее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние.
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