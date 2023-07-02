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Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки

Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Под Симферополем Land Rover влетел в мопед - погибли подростки

Под Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщает прокуратура Крыма. РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T09:16

2023-07-02T09:16

2023-07-02T09:16

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июн - РИА Новости Крым. Под Симферополем в результате ДТП с участием автомобиля Land Rover и мопеда погибли двое несовершеннолетних, сообщает прокуратура Крыма.ДТП произошло вечером 1 июля на автодороге Симферополь - Николаевка вблизи села Новозбурьевка Симферопольского района."Автомобиль Land Rover выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с мопедом. В результате двое несовершеннолетних, которые передвигались на мопеде, получили травмы, от которых скончались на месте происшествия", - сказано в сообщении.По факту смертельной аварии проводится проверка, в том числе прокурорская. Устанавливаются обстоятельства, в частности при которых несовершеннолетний получил доступ к мопеду.Ранее сообщалось, что в Крыму за пять месяцев произошло 85 дорожных аварий с участием мотоциклов и мопедов, в которых погибли восемь и пострадали 90 человек, в том числе несовершеннолетние. Читайте также на РИА Новости Крым:Аварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПБез шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклистСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадали

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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