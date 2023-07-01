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Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
В Евпатории мотоциклист без шлема и прав на управление не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T18:46
2023-07-01T18:46
2023-07-01T18:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. В Евпатории мотоциклист без шлема и прав на управление не выбрал безопасную скорость, съехал с дороги и опрокинулся. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу, сообщили в республиканском МВД.По данным правоохранителей, авария случилась накануне вечером в поселке Заозерное на улице Аллея Дружбы.В результате ДТП 35-летний мотоциклист с множественными травмами был госпитализирован в ближайшую больницу. В момент ДТП шлем на пострадавшем отсутствовал. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства выясняются."В ходе проверки по базам данных ГИБДД было установлено, что водительское удостоверение у водителя на момент ДТП отсутствовало", - уточнили в МВД.Как сообщалось ранее, в Крыму в минувшие сутки произошло четыре серьезных ДТП, в результате которых погибли четыре человека. По фактам всех происшествий полиция проводит проверки.Читайте также на РИА Новости Крым:Дети не рулят: в Крыму призвали родителей не покупать подросткам мопедыПошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водительMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
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РИА Новости Крым
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Без шлема и прав: в Евпатории перевернулся мотоциклист
В Евпатории мотоциклист без прав и шлема слетел с дороги и опрокинулся - МВД Крыма