https://crimea.ria.ru/20230629/poshel-po-vstrechke--v-troynom-dtp-v-sevastopole-postradal-voditel-1129718039.html

Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель

Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель - РИА Новости Крым, 29.06.2023

Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель

В Севастополе в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадал водитель отечественной легковушки, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.06.2023

2023-06-29T14:45

2023-06-29T14:45

2023-06-29T14:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадал водитель отечественной легковушки, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, 29 июня, около 10 часов утра на улице Вакуленчука.От удара отечественное авто выбросило обратно в свою полосу, где машина "влетела" в Volkswagen под управлением 31-летнего водителя. В результате водитель Lada с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у автовладельцев не установлено. Госавтоинспекторы проводят проверку.Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщил , что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после ДТП опрокинулась "Газель": пострадал ребенокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток

https://crimea.ria.ru/20230623/v-sevastopole-sbili-19-letnyuyu-devushku-na-rolikakh-1129590668.html

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