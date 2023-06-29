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Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель - РИА Новости Крым, 29.06.2023
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Ситуация на дорогах Крыма
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Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель - РИА Новости Крым, 29.06.2023
Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель
В Севастополе в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадал водитель отечественной легковушки, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 29.06.2023
2023-06-29T14:45
2023-06-29T14:45
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севастополь
происшествия
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадал водитель отечественной легковушки, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, 29 июня, около 10 часов утра на улице Вакуленчука.От удара отечественное авто выбросило обратно в свою полосу, где машина "влетела" в Volkswagen под управлением 31-летнего водителя. В результате водитель Lada с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у автовладельцев не установлено. Госавтоинспекторы проводят проверку.Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщил , что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом. Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму после ДТП опрокинулась "Газель": пострадал ребенокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человекСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
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Пошел по встречке – в тройном ДТП в Севастополе пострадал водитель

В Севастополе водитель Lada Priora устроил тройное ДТП на двух полосах движения

14:45 29.06.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюТройное ДТП в Севастополе
Тройное ДТП в Севастополе
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе в результате ДТП с участием трех автомобилей пострадал водитель отечественной легковушки, он госпитализирован. Об этом сообщает пресс-служба полиции города.
По данным правоохранителей, авария произошла в четверг, 29 июня, около 10 часов утра на улице Вакуленчука.
"24-летний водитель автомобиля Lada Priora выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем Mazda, под управлением 36-летнего водителя", - сообщили в полиции.
От удара отечественное авто выбросило обратно в свою полосу, где машина "влетела" в Volkswagen под управлением 31-летнего водителя. В результате водитель Lada с травмами различной степени тяжести доставлен в городскую больницу. Признаков опьянения у автовладельцев не установлено. Госавтоинспекторы проводят проверку.
Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко сообщил , что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом.
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