https://crimea.ria.ru/20230701/chetyre-smertelnykh-dtp-proizoshlo-v-krymu--nachaty-proverki-1129743910.html

Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки

Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки - РИА Новости Крым, 01.07.2023

Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки

Четыре человека погибли в авариях на дорогах Крыма за сутки, полиция ведет проверки по всем фактам происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.07.2023

2023-07-01T09:20

2023-07-01T09:20

2023-07-01T09:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в авариях на дорогах Крыма за сутки, полиция ведет проверки по всем фактам происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Первомайском районе на автодороге Симферополь - Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Еще один водитель двухколесного транспорта погиб в Большой Ялте. По информации правоохранителей, на автодороге Ялта-Севастополь 27-летний водитель мотоцикла Suzuki на правом закруглении дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana."Водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы. Пассажирки мотоцикла и Renault получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МВД.В Раздольненском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Авария произошла на автодороге Раздольное-Евпатория. 47-летний водитель Nissan Almera допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. 55-летний пешеход скончался на месте.Кроме того, еще одно смертельное ДТП произошло на трассе "Таврида" в Кировском районе, возле села Жемчужина Крыма.По фактам происшествий полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителяСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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