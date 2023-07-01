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Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки
Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки - РИА Новости Крым, 01.07.2023
Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки
Четыре человека погибли в авариях на дорогах Крыма за сутки, полиция ведет проверки по всем фактам происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 01.07.2023
2023-07-01T09:20
2023-07-01T09:20
2023-07-01T09:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в авариях на дорогах Крыма за сутки, полиция ведет проверки по всем фактам происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Первомайском районе на автодороге Симферополь - Красноперекопск – граница с Херсонской областью.Еще один водитель двухколесного транспорта погиб в Большой Ялте. По информации правоохранителей, на автодороге Ялта-Севастополь 27-летний водитель мотоцикла Suzuki на правом закруглении дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana."Водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы. Пассажирки мотоцикла и Renault получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МВД.В Раздольненском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Авария произошла на автодороге Раздольное-Евпатория. 47-летний водитель Nissan Almera допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. 55-летний пешеход скончался на месте.Кроме того, еще одно смертельное ДТП произошло на трассе "Таврида" в Кировском районе, возле села Жемчужина Крыма.По фактам происшествий полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителяСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подростокСерьезное ДТП под Бахчисараем: пострадали 6 человек
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Четыре смертельных ДТП произошло в Крыму – начаты проверки
Четыре человека погибли в ДТП на дорогах Крыма за сутки - МВД
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл – РИА Новости Крым. Четыре человека погибли в авариях на дорогах Крыма за сутки, полиция ведет проверки по всем фактам происшествий. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Накануне вечером смертельное ДТП произошло в Первомайском районе на автодороге Симферополь - Красноперекопск – граница с Херсонской областью.
"По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "ГАЗель", двигаясь в направлении Красноперекопска, допустил наезд на 69-летнего велосипедиста, который двигался в попутном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия велосипедист получил травмы не совместимые с жизнью", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Еще один водитель двухколесного транспорта погиб в Большой Ялте. По информации правоохранителей, на автодороге Ялта-Севастополь 27-летний водитель мотоцикла Suzuki на правом закруглении дороги допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Renault Arkana.
"Водитель мотоцикла получил не совместимые с жизнью травмы. Пассажирки мотоцикла и Renault получили травмы и доставлены в медицинское учреждение", - проинформировали в МВД.
В Раздольненском районе под колесами иномарки погиб пешеход. Авария произошла на автодороге Раздольное-Евпатория. 47-летний водитель Nissan Almera допустил наезд на мужчину, переходившего проезжую часть дороги в неустановленном месте. 55-летний пешеход скончался на месте.
Кроме того, еще одно смертельное ДТП произошло на трассе "Таврида" в Кировском районе, возле села Жемчужина Крыма.
"51-летний водитель автомобиля "ВАЗ 21150", двигаясь со стороны села Первомайское в направлении Журавки, не выбрал безопасную скорость движения, а также проигнорировал требования дорожного знака 4.1.2 "Движение направо" и осуществил движение прямо, в результате чего допустил наезд на металлическое дорожное ограждение. Водитель смертельно травмирован", - добавили в МВД.
По фактам происшествий полиция проводит проверку, выясняются все обстоятельства случившегося.
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