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Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя - РИА Новости Крым, 30.06.2023
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Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя
Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя - РИА Новости Крым, 30.06.2023
Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя
Красногвардейский районный суд Крыма вынес приговор водителю, который весной этого года насмерть сбил пешехода в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.06.2023
2023-06-30T18:17
2023-06-30T18:17
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд Крыма вынес приговор водителю, который весной этого года насмерть сбил пешехода в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Инцидент произошел на улице Степная в поселке Красногвардейское 8 марта этого года. Автомобиль Renault под управлением подсудимого выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на шедшего по краю обочины мужчину.Рассмотрев дело по существу, суд признан крымчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. И приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, крымчанина на 2 года 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.Ранее прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми.Читайте также на РИА Новости Крым:В центре Евпатории легковушка влетела в трамвайСтрашное ДТП под Белогорском в Крыму - погиб водитель, трое пострадалиВ Крыму насмерть разбился мотоциклист
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новости крыма, прокуратура республики крым, происшествия, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, транспорт, дтп
Сел пьяным за руль: в Крыму осудили сбившего пешехода водителя

В Крыму осудили водителя, который подшофе насмерть сбил пешехода

18:17 30.06.2023
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымВодитель насмерть сбил пешехода в поселке Красногвардейское
Водитель насмерть сбил пешехода в поселке Красногвардейское
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости Крым. Красногвардейский районный суд Крыма вынес приговор водителю, который весной этого года насмерть сбил пешехода в поселке Красногвардейское. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Инцидент произошел на улице Степная в поселке Красногвардейское 8 марта этого года. Автомобиль Renault под управлением подсудимого выехал на полосу встречного движения, где совершил наезд на шедшего по краю обочины мужчину.

"От полученных травм 39-летний пешеход скончался. В ходе расследования было установлено, что в момент ДТП 41-летний водитель был пьян", – говорится в сообщении.

Рассмотрев дело по существу, суд признан крымчанина виновным в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть человека. И приговорил подсудимого к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, крымчанина на 2 года 10 месяцев лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.
Ранее прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми.
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