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Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд - РИА Новости Крым, 05.06.2023
Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
Прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом... РИА Новости Крым, 05.06.2023
2023-06-05T14:10
2023-06-05T14:10
2023-06-05T14:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом сообщает прокуратура РК."18 марта текущего года водитель допустил наезд на пятерых пешеходов, которые следователи навстречу по правой полосе проезжей части дороги. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. Одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью, сейчас их лечение продолжается", - уточнили в Крымском Следкоме.По данным правоохранителей, свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью и выразил раскаяние."Прокуратура Нижнегорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Нижнегорского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрельба и погоня: в Крыму задержали нетрезвого водителяДеньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативуПострадал ребенок – подробности аварии с грузовиком в Ялте
https://crimea.ria.ru/20230319/troe-detey-v-reanimatsii--posledstviya-dtp-s-pyanym-voditelem-v-krymu-1127640648.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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прокуратура республики крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, новости крыма, крымский следком
Виновный в ДТП с тремя детьми в Крыму пойдет под суд
Громкое ДТП в Крыму: дело водителя, сбившего семью с тремя детьми, передано в суд
14:10 05.06.2023 (обновлено: 14:21 05.06.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Прокуратура Нижнегорского района Крыма направила в суд уголовное дело о дорожно-транспортном происшествии, в котором пострадала семья с тремя детьми. Об этом сообщает прокуратура РК.
"18 марта текущего года водитель допустил наезд на пятерых пешеходов, которые следователи навстречу по правой полосе проезжей части дороги. Двое взрослых, среди которых был мужчина на инвалидной коляске, и трое несовершеннолетних были с различными травмами госпитализированы в больницу. Одному взрослому и двоим несовершеннолетним был причинен тяжкий вред здоровью, сейчас их лечение продолжается", - уточнили в Крымском Следкоме.
По данным правоохранителей, свою вину в содеянном обвиняемый признал полностью и выразил раскаяние.
"Прокуратура Нижнегорского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего жителя Нижнегорского района. Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении республиканской прокуратуры.
Прокуратурой уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Нижнегорский районный суд для рассмотрения по существу.
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