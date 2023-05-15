https://crimea.ria.ru/20230515/dengi-za-soobscheniya-o-pyanykh-voditelyakh-ekspert-otsenil-initsiativu-1128710364.html

Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу

Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 15.05.2023

Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу

Введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу. Такое мнение... РИА Новости Крым, 15.05.2023

2023-05-15T07:06

2023-05-15T07:06

2023-05-15T07:06

радио "спутник в крыму"

дтп

дтп в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков.Ранее в некоторых субъектах страны были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.Гость студии подчеркнул, что такие водители – потенциальные убийцы. Они не способны оценить дорожную ситуацию, более того – нередко по их вине происходят тяжелые аварии с погибшими и пострадавшими. Появление такого закона позволит снизить число случаев вождения в состоянии опьянения, уверен эксперт.При этом директор автошколы допустил вероятность, что некоторые граждане могут из соображений личной неприязни или других побуждений делать ложные сообщения. В этом случае необходимо проводить разъяснительную работу, либо наказывать "рублем", то есть штрафовать за ложный донос."В любом случае человек должен нести ответственность за свои сообщения. Дело в том, что сотрудники полиции обязаны реагировать и проводить расследование. Если сообщений будет слишком много, то инспекторам и правоохранителям не будет хватать времени для остальной работы", – продолжил Новиков.Однако дать оценку инициативе можно будет только после ее принятия. Когда будет накоплен опыт, учтено количество звонков, процент выявления нетрезвых водителей, степень нагрузки на правоохранительные органы и так далее, подчеркнул он."Но если это позволит уменьшить число аварий с участием нетрезвых водителей – это уже можно будет считать положительным результатом", – резюмировал эксперт.По данным МВД, в прошлом году по вине нетрезвых водителей в Крыму произошло 187 аварий, в которых погибли 40 человек, еще 241 получил травмы.Ранее сотрудникам полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить 33-летнего нетрезвого водителя в Сакском районе. А в Феодосии нетрезвый водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СКСмертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеходВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

https://crimea.ria.ru/20230319/troe-detey-v-reanimatsii--posledstviya-dtp-s-pyanym-voditelem-v-krymu-1127640648.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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