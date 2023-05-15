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Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 15.05.2023
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Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу
Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу - РИА Новости Крым, 15.05.2023
Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу
Введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу. Такое мнение... РИА Новости Крым, 15.05.2023
2023-05-15T07:06
2023-05-15T07:06
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мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков.Ранее в некоторых субъектах страны были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.Гость студии подчеркнул, что такие водители – потенциальные убийцы. Они не способны оценить дорожную ситуацию, более того – нередко по их вине происходят тяжелые аварии с погибшими и пострадавшими. Появление такого закона позволит снизить число случаев вождения в состоянии опьянения, уверен эксперт.При этом директор автошколы допустил вероятность, что некоторые граждане могут из соображений личной неприязни или других побуждений делать ложные сообщения. В этом случае необходимо проводить разъяснительную работу, либо наказывать "рублем", то есть штрафовать за ложный донос."В любом случае человек должен нести ответственность за свои сообщения. Дело в том, что сотрудники полиции обязаны реагировать и проводить расследование. Если сообщений будет слишком много, то инспекторам и правоохранителям не будет хватать времени для остальной работы", – продолжил Новиков.Однако дать оценку инициативе можно будет только после ее принятия. Когда будет накоплен опыт, учтено количество звонков, процент выявления нетрезвых водителей, степень нагрузки на правоохранительные органы и так далее, подчеркнул он."Но если это позволит уменьшить число аварий с участием нетрезвых водителей – это уже можно будет считать положительным результатом", – резюмировал эксперт.По данным МВД, в прошлом году по вине нетрезвых водителей в Крыму произошло 187 аварий, в которых погибли 40 человек, еще 241 получил травмы.Ранее сотрудникам полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить 33-летнего нетрезвого водителя в Сакском районе. А в Феодосии нетрезвый водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельная погоня в Феодосии: подробности от СКСмертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеходВ Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека
https://crimea.ria.ru/20230319/troe-detey-v-reanimatsii--posledstviya-dtp-s-pyanym-voditelem-v-krymu-1127640648.html
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дтп, дтп в крыму и севастополе, мнения, гибдд, иван новиков, общество, крым, россия
Деньги за сообщения о пьяных водителях: эксперт оценил инициативу

В Крыму оценили инициативу платить деньги за сообщения о пьяных водителях

07:06 15.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУправление автомобилем
Управление автомобилем - РИА Новости, 1920, 15.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мая - РИА Новости Крым. Введение любых практик, которые помогут снизить число водителей в состоянии алкогольного опьянения на дорогах России, будет идти только на пользу. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил авто-эксперт, директор автошколы Иван Новиков.
Ранее в некоторых субъектах страны были приняты региональные законы о выплате денежного вознаграждения за подтвердившееся сообщение в ГИБДД о нетрезвых водителях. В зависимости от региона сумма вознаграждения составляет от двух до четырех тысяч рублей.
"Любые инициативы, которые позволят определить нарушителя, управляющего транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, пойдут на пользу дорожной обстановке в Крыму", – уверен Новиков.
Гость студии подчеркнул, что такие водители – потенциальные убийцы. Они не способны оценить дорожную ситуацию, более того – нередко по их вине происходят тяжелые аварии с погибшими и пострадавшими. Появление такого закона позволит снизить число случаев вождения в состоянии опьянения, уверен эксперт.
При этом директор автошколы допустил вероятность, что некоторые граждане могут из соображений личной неприязни или других побуждений делать ложные сообщения. В этом случае необходимо проводить разъяснительную работу, либо наказывать "рублем", то есть штрафовать за ложный донос.
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19 марта, 11:06Эксклюзивы РИА Новости Крым
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"В любом случае человек должен нести ответственность за свои сообщения. Дело в том, что сотрудники полиции обязаны реагировать и проводить расследование. Если сообщений будет слишком много, то инспекторам и правоохранителям не будет хватать времени для остальной работы", – продолжил Новиков.
Однако дать оценку инициативе можно будет только после ее принятия. Когда будет накоплен опыт, учтено количество звонков, процент выявления нетрезвых водителей, степень нагрузки на правоохранительные органы и так далее, подчеркнул он.
"Но если это позволит уменьшить число аварий с участием нетрезвых водителей – это уже можно будет считать положительным результатом", – резюмировал эксперт.
По данным МВД, в прошлом году по вине нетрезвых водителей в Крыму произошло 187 аварий, в которых погибли 40 человек, еще 241 получил травмы.
Ранее сотрудникам полиции пришлось применять табельное оружие, чтобы остановить 33-летнего нетрезвого водителя в Сакском районе. А в Феодосии нетрезвый водитель иномарки под пулями уходил от ГИБДД и погиб.
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