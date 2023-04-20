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Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход

Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости Крым, 20.04.2023

Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 20.04.2023

2023-04-20T17:07

2023-04-20T17:07

2023-04-20T17:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Инцидент произошел 19 апреля в районе ул. Жигалиной в Симферополе.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторной. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон. В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов.Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, одного из них спасти не удалось."Следственным отделом ОП № 1 "Железнодорожный" МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони: в Крыму наркоман получил срок за смертельное ДТПЯлтинское кольцо закроют: как и когда движение под Севастополем изменитсяГнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТП

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