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Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости Крым, 20.04.2023
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Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход
Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход - РИА Новости Крым, 20.04.2023
Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход
В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по... РИА Новости Крым, 20.04.2023
2023-04-20T17:07
2023-04-20T17:14
ситуация на дорогах крыма
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.Инцидент произошел 19 апреля в районе ул. Жигалиной в Симферополе.По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторной. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон. В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов.Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, одного из них спасти не удалось."Следственным отделом ОП № 1 "Железнодорожный" МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении МВД.Читайте также на РИА Новости Крым:Уходил от погони: в Крыму наркоман получил срок за смертельное ДТПЯлтинское кольцо закроют: как и когда движение под Севастополем изменитсяГнал и вылетел с дороги - крымчанина будут судить за смертельное ДТП
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дтп, дтп в крыму и севастополе, мвд по республике крым, происшествия, симферополь, крым, новости крыма, общество
Смертельное ДТП в Симферополе: авто отбросило на тротуар, погиб пешеход

МВД: в Симферополе водитель сбил на тротуаре пешеходов: один пострадавший умер в больнице

17:07 20.04.2023 (обновлено: 17:14 20.04.2023)
 
© РИА Новости КрымДТП
ДТП - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении водителя, сбившего двух пешеходов, один из которых впоследствии скончался. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по республике.
Инцидент произошел 19 апреля в районе ул. Жигалиной в Симферополе.
По предварительной информации, 54-летний водитель автомобиля Lada ехал со стороны улицы Гоголя в направлении улицы Элеваторной. При повороте налево он столкнулся с автомобилем Volkswagen, который выполнял обгон. В результате столкновения иномарку отбросило на тротуар, где произошел наезд на двух пешеходов.
Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести, одного из них спасти не удалось.
"Следственным отделом ОП № 1 "Железнодорожный" МВД по Республике Крым возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении МВД.
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