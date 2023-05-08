https://crimea.ria.ru/20230508/v-sevastopole-voditel-bmw-nasmert-sbil-cheloveka-1128603388.html

В Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

В Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека - РИА Новости Крым, 08.05.2023

В Севастополе водитель BMW насмерть сбил человека

В Севастополе смертельное ДТП: под колесами BMW оказался 29-летний пешеход. Об том сообщили в пресс-службе УМВД по городу. РИА Новости Крым, 08.05.2023

2023-05-08T09:29

2023-05-08T09:29

2023-05-08T09:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая – РИА Новости Крым. В Севастополе смертельное ДТП: под колесами BMW оказался 29-летний пешеход. Об том сообщили в пресс-службе УМВД по городу.Уточняется, что пешеход переходил дорогу справа налево по ходу движения автомобиля в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался еще до приезда скорой.Авария произошла накануне около половины десятого вечера. По факту ДТП полиция проводит проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.Предварительно сообщается, что признаков опьянения у водителя не установлено.Читайте также на РИА Новости Крым:15 человек пострадали в ДТП с маршруткой в Севастополе Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно В Севастополе Mercedes сбил пожилую женщину-пешехода

https://crimea.ria.ru/20230504/tri-cheloveka-v-bolnitse-posle-sereznogo-dtp-v-sakskom-rayone-kryma-1128527864.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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