https://crimea.ria.ru/20230506/massovoe-dtp-s-postradavshimi-v-simferopole-chto-izvestno-1128572086.html

Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно

Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023

Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно

Массовое ДТП произошло вечером в пятницу в Симферополе, прокуратура Крыма организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.05.2023

2023-05-06T00:15

2023-05-06T00:15

2023-05-06T00:31

ситуация на дорогах крыма

дтп

дтп в крыму и севастополе

прокуратура республики крым

симферополь

крым

новости крыма

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/05/06/1128571975_0:197:1280:917_1920x0_80_0_0_8e50a636eb2e6c6b2b9cdeb47353e543.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло вечером в пятницу в Симферополе, прокуратура Крыма организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, авария с участием девяти авто произошла в районе торгового центра "Меганом". "По предварительной информации, 5 мая 2023 года водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, совершил столкновение еще с восемью автомобилями. В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль сотрудниками надзорного ведомства.Ранее в пятницу в результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на место ДТП были направлены пять бригад скорой медицинской помощи. По его информации, трое пострадавших - в тяжелом состоянии.Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под ЯлтойТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму

симферополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, дтп в крыму и севастополе, прокуратура республики крым, симферополь, крым, новости крыма, происшествия