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Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023
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Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно
Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно - РИА Новости Крым, 06.05.2023
Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно
Массовое ДТП произошло вечером в пятницу в Симферополе, прокуратура Крыма организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 06.05.2023
2023-05-06T00:15
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ситуация на дорогах крыма
дтп
дтп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло вечером в пятницу в Симферополе, прокуратура Крыма организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.По данным прокуратуры, авария с участием девяти авто произошла в районе торгового центра "Меганом". "По предварительной информации, 5 мая 2023 года водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, совершил столкновение еще с восемью автомобилями. В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении. Ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль сотрудниками надзорного ведомства.Ранее в пятницу в результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на место ДТП были направлены пять бригад скорой медицинской помощи. По его информации, трое пострадавших - в тяжелом состоянии.Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.Читайте также на РИА Новости Крым:Пострадали 6 детей: подробности аварии со школьным автобусом под ЯлтойТри человека в больнице после серьезного ДТП в Сакском районе КрымаПодросток за рулем: подробности ДТП с несовершеннолетними в Крыму
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Массовое ДТП с пострадавшими в Симферополе: что известно

В Симферополе массовое ДТП в пострадавшими: прокуратура организовала проверку

00:15 06.05.2023 (обновлено: 00:31 06.05.2023)
 
© МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Симферополе. 5 мая 2023
Массовое ДТП в Симферополе. 5 мая 2023
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 мая - РИА Новости Крым. Массовое ДТП произошло вечером в пятницу в Симферополе, прокуратура Крыма организовала проверку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
По данным прокуратуры, авария с участием девяти авто произошла в районе торгового центра "Меганом".
© МВД по Республике КрымМассовое ДТП в Симферополе. 5 мая 2023
Массовое ДТП в Симферополе. 5 мая 2023
© МВД по Республике Крым
Массовое ДТП в Симферополе. 5 мая 2023
"По предварительной информации, 5 мая 2023 года водитель автомобиля Volkswagen, выехав на Евпаторийское шоссе, совершил столкновение еще с восемью автомобилями. В результате ДТП есть пострадавшие", - говорится в сообщении.
Ход проверки обстоятельств происшествия взят на контроль сотрудниками надзорного ведомства.
Ранее в пятницу в результате ДТП с маршрутным автобусом в Севастополе пострадали, по предварительным данным, 15 человек. Из них двое - дети. Как сообщил губернатор города Михаил Развожаев, на место ДТП были направлены пять бригад скорой медицинской помощи. По его информации, трое пострадавших - в тяжелом состоянии.
Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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Ситуация на дорогах КрымаДТПДТП в Крыму и СевастополеПрокуратура Республики КрымСимферопольКрымНовости КрымаПроисшествия
 
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