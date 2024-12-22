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Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона
Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона - РИА Новости Крым, 22.12.2024
Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона
В Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате с рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости Крым, 22.12.2024
2024-12-22T07:34
2024-12-22T07:34
2024-12-22T10:18
забайкальский край
новости
поезд
железная дорога
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате с рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, пострадавших нет, подчеркнули в прокуратуре. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.В среду вечером в Мурманской области произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек.19 декабря пресс-служба Российских железных дорог сообщала, что в Мурманской области движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов поездов восстановлено и будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Утром в пятницу движение поездов полностью восстановили.Семьям погибших в катастрофе выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы обеспечить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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забайкальский край, новости, поезд, железная дорога, происшествия
Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона
При крушении двух грузовых поездов в Забайкалье с рельсов сошли 42 вагона
07:34 22.12.2024 (обновлено: 10:18 22.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате с рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
"По предварительным данным, столкновение поездов произошло на 6623 км Забайкальской железной дороги. У первого состава сошло 35 вагонов, у второго – 7 вагонов, груженных углем", – сказано в сообщении.
На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, пострадавших нет, подчеркнули в прокуратуре. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.
На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.
В среду вечером в Мурманской области произошло столкновение
грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. В аварии погибли два пассажира, пострадали
25 человек.
19 декабря пресс-служба Российских железных дорог сообщала, что в Мурманской области движение поездов после столкновения
пассажирского и грузового составов поездов восстановлено и будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Утром в пятницу
движение поездов полностью восстановили.
Семьям погибших в катастрофе выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы обеспечить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.
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