https://crimea.ria.ru/20241222/dva-poezda-stolknulis-v-zabaykale--s-relsov-soshli-42-vagona-1142829086.html

Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона

Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона - РИА Новости Крым, 22.12.2024

Два поезда столкнулись в Забайкалье – с рельсов сошли 42 вагона

В Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате с рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная... РИА Новости Крым, 22.12.2024

2024-12-22T07:34

2024-12-22T07:34

2024-12-22T10:18

забайкальский край

новости

поезд

железная дорога

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Забайкальском крае произошло столкновение двух грузовых поездов, в результате с рельсов сошли 42 вагона. Об этом сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.На место выехал восстановительный поезд. Угрозы экологической безопасности нет, пострадавших нет, подчеркнули в прокуратуре. Движение полностью приостановлено в обоих направлениях. Обстоятельства происшествия уточняются.На место выехала следственно-оперативная группа. Прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будет принят комплекс мер прокурорского реагирования, уточнили в ведомстве.В среду вечером в Мурманской области произошло столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург. В аварии погибли два пассажира, пострадали 25 человек.19 декабря пресс-служба Российских железных дорог сообщала, что в Мурманской области движение поездов после столкновения пассажирского и грузового составов поездов восстановлено и будет осуществляться по одному пути в реверсивном режиме. Утром в пятницу движение поездов полностью восстановили.Семьям погибших в катастрофе выплатят по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы обеспечить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

забайкальский край

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

забайкальский край, новости, поезд, железная дорога, происшествия