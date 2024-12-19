Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском
При крушении поездов в Мурманской области пострадали 25 человек – Минздрав РФ
11:02 19.12.2024 (обновлено: 11:08 19.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАвтомобиль скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Общее число пострадавших в ЧП с поездами в Мурманской области составляет 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
"По оперативным данным, в больницах Мурманской области проходят лечение 14 пострадавших в аварии на железной дороге, в том числе трое детей. Состояние 10 пациентов, в числе которых трое детей, врачи оценивают как тяжелое. Четверо – в состоянии средней тяжести. 11 человек, включая двоих детей, получили медицинскую помощь амбулаторно. Двое пострадавших, к сожалению, погибли", – сказал Кузнецов журналистам.
Ранее пресс-служба РЖД опубликовала информацию о 31 пострадавшем. Родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
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