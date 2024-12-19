https://crimea.ria.ru/20241219/nazvano-obschee-chislo-postradavshikh-pri-krushenii-poezdov-pod-murmanskom-1142745879.html

Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском

Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Названо общее число пострадавших при крушении поездов под Мурманском

Общее число пострадавших в ЧП с поездами в Мурманской области составляет 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T11:02

2024-12-19T11:02

2024-12-19T11:08

мурманская область

поезд

минздрав рф

новости

больница

железная дорога

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Общее число пострадавших в ЧП с поездами в Мурманской области составляет 25 человек, 14 из них находятся в больницах, еще 11 получили медицинскую помощь амбулаторно. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее пресс-служба РЖД опубликовала информацию о 31 пострадавшем. Родственникам погибших компания выплатит по 2,2 млн рублей. В РЖД отметили, что готовы предоставить бесплатное лечение и реабилитацию пострадавшим пассажирам в своих медучреждениях. Кроме того, пассажиры могут рассчитывать на выплаты возмещения от страховой компании, добавили в РЖД.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, поезд, минздрав рф, новости, больница, железная дорога, происшествия