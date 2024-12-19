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Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области

Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области

Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T06:01

2024-12-19T06:01

2024-12-19T06:18

мурманская область

новости

андрей чибис

железная дорога

поезд

происшествия

дтп

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис."К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после столкновения поездов.Число пострадавших – 17 человек, среди раненых пассажиров трое детей.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, новости, андрей чибис, железная дорога, поезд, происшествия, дтп