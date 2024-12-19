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Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T06:01
2024-12-19T06:18
мурманская область
новости
андрей чибис
железная дорога
поезд
происшествия
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис."К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после столкновения поездов.Число пострадавших – 17 человек, среди раненых пассажиров трое детей.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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мурманская область, новости, андрей чибис, железная дорога, поезд, происшествия, дтп
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области

После столкновения поездов в Мурманской области увеличилось число погибших

06:01 19.12.2024 (обновлено: 06:18 19.12.2024)
 
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© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис.
"К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался", – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после столкновения поездов.
Число пострадавших – 17 человек, среди раненых пассажиров трое детей.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек.
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Мурманская областьНовостиАндрей ЧибисЖелезная дорогаПоездПроисшествияДТП
 
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