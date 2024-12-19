https://crimea.ria.ru/20241219/uvelichilos-chislo-zhertv-stolknoveniya-poezdov-v-murmanskoy-oblasti-1142740462.html
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T06:01
2024-12-19T06:01
2024-12-19T06:18
мурманская область
новости
андрей чибис
железная дорога
поезд
происшествия
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_0:0:2893:1627_1920x0_80_0_0_04c0c0bc993cd827fe50862b854e7948.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Число погибших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до двух человек. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис."К сожалению, в больнице еще один пассажир скончался", – говорится в сообщении.Ранее сообщалось о смерти женщины при транспортировке в больницу после столкновения поездов.Число пострадавших – 17 человек, среди раненых пассажиров трое детей.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
мурманская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110741/17/1107411776_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_f0f259157d298f868e02ac51c5406630.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, новости, андрей чибис, железная дорога, поезд, происшествия, дтп
Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
После столкновения поездов в Мурманской области увеличилось число погибших
06:01 19.12.2024 (обновлено: 06:18 19.12.2024)