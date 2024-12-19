https://crimea.ria.ru/20241219/84-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nochyu-nad-semyu-regionami-rossii-1142741574.html

84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России

84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России - РИА Новости Крым, 19.12.2024

84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России

Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на семь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T07:16

2024-12-19T07:16

2024-12-19T07:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на семь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель.В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному – над Курской и Белгородской областями.В ночьна субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Туапсе - что известно Беспилотник сбит над Воронежской областьюУдары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление

ростовская область

брянская область

белгородская область

воронежская область

курская область

тамбовская область

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ростовская область, брянская область, белгородская область, воронежская область, курская область, тамбовская область, краснодарский край, пво, новости