https://crimea.ria.ru/20241219/84-bespilotnika-vsu-unichtozheny-nochyu-nad-semyu-regionami-rossii-1142741574.html
84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России
84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России - РИА Новости Крым, 19.12.2024
84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на семь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T07:16
2024-12-19T07:16
2024-12-19T07:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили атаку беспилотников на семь регионов России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель.В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному – над Курской и Белгородской областями.В ночьна субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Туапсе - что известно Беспилотник сбит над Воронежской областьюУдары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление
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министерство обороны рф, ростовская область, брянская область, белгородская область, воронежская область, курская область, тамбовская область, краснодарский край, пво, новости
84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России
84 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России – Минобороны РФ
07:16 19.12.2024 (обновлено: 07:34 19.12.2024)