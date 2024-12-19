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После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод - РИА Новости Крым, 19.12.2024
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T06:13
2024-12-19T06:13
2024-12-19T06:28
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
нефтебаза
пожар
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Враг использовал для атаки на регион более трех десятков беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, перечислил Слюсарь.Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться, рассказал Юрий Слюсарь.Атаку на регион киевские боевики начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, нефтебаза, пожар, обстрелы всу
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
Нефтезавод горит в Ростовской области после массированного удара ВСУ
06:13 19.12.2024 (обновлено: 06:28 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Враг использовал для атаки на регион более трех десятков беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, перечислил Слюсарь.
"На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные", – сообщил врио губернатора.
Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться, рассказал Юрий Слюсарь.
Атаку на регион киевские боевики начали вечером в среду
– в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены
10 ракет – обломки упали на жилые дома.
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