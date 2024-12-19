https://crimea.ria.ru/20241219/posle-massirovannogo-udara-vsu-po-rostovskoy-oblasti-gorit-neftezavod-1142740642.html

После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод

После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод - РИА Новости Крым, 19.12.2024

После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод

В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T06:13

2024-12-19T06:13

2024-12-19T06:28

ростовская область

юрий слюсарь

новости

происшествия

нефтебаза

пожар

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Враг использовал для атаки на регион более трех десятков беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, перечислил Слюсарь.Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться, рассказал Юрий Слюсарь.Атаку на регион киевские боевики начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ростовская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, нефтебаза, пожар, обстрелы всу