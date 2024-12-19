Рейтинг@Mail.ru
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241219/posle-massirovannogo-udara-vsu-po-rostovskoy-oblasti-gorit-neftezavod-1142740642.html
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод - РИА Новости Крым, 19.12.2024
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T06:13
2024-12-19T06:28
ростовская область
юрий слюсарь
новости
происшествия
нефтебаза
пожар
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b2440f522c2ba78c544240d1ec711a35.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.Враг использовал для атаки на регион более трех десятков беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, перечислил Слюсарь.Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться, рассказал Юрий Слюсарь.Атаку на регион киевские боевики начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ростовская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0c/1132051049_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd5fe1324f49e4278e5a432e75f503ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ростовская область, юрий слюсарь, новости, происшествия, нефтебаза, пожар, обстрелы всу
После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод

Нефтезавод горит в Ростовской области после массированного удара ВСУ

06:13 19.12.2024 (обновлено: 06:28 19.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
Враг использовал для атаки на регион более трех десятков беспилотников и три ракеты. Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска, перечислил Слюсарь.
"На Новошахтинском заводе нефтепродуктов произошло возгорание. С огнем сейчас продолжают бороться пожарные", – сообщил врио губернатора.
Из-за падения фрагментов беспилотника получил ранения один человек в населенном пункте под Ростовом. Ему оказана необходимая помощь. Информация о других последствиях на земле еще будет уточняться, рассказал Юрий Слюсарь.
Атаку на регион киевские боевики начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ростовская областьЮрий СлюсарьНовостиПроисшествияНефтебазаПожарОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41После крушения поездов в Мурманской области задержан машинист
09:24Четыре села в Крыму остались без света
09:11В Крыму мошенники предлагают пройти медобследование: раскрыта новая схема
09:05В Севастополе восстановлено паромное сообщение
08:48Второй знаменитый Ильич: Брежнев на фото и в жизни
08:32День святителя Николая Чудотворца – день богоугодных дел
08:11В Крыму ветеранов спецоперации будут реабилитировать творчеством
07:45Число пострадавших при крушении поездов под Мурманском увеличилось до 31
07:36Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован
07:1684 беспилотника ВСУ уничтожены ночью над семью регионами России
07:01Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах
06:37Осевший на дно Керченского пролива мазут может подняться к лету – ученый
06:13После массированного удара ВСУ по Ростовской области горит нефтезавод
06:01Увеличилось число жертв столкновения поездов в Мурманской области
00:01В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет
00:00Какой сегодня праздник: 19 декабря
22:55Заявления главы Крыма и режим ЧС в Сочи: главное за день
22:47Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
22:40Рейд в Севастополе открыли
22:16Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу
Лента новостейМолния