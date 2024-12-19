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В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет
В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет
В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного давления – осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T00:01
2024-12-19T00:01
2024-12-19T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного давления – осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный 7-12 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 3 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +11...13.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет
В Крыму в четверг стихнет ветер и потеплеет до +13 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного давления – осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный 7-12 м/с, в отдельных районах усилится до 17 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2, на южном побережье до +6, днем +8…13", - уточнили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +9...11.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный 7-12 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.
На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 3 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +11...13.
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