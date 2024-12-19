https://crimea.ria.ru/20241219/v-chetverg-v-krymu-stikhnet-veter-i-potepleet-1142734254.html

В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет

В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В четверг в Крыму стихнет ветер и потеплеет

В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного давления – осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T00:01

2024-12-19T00:01

2024-12-19T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

крымский гидрометцентр

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/1b/1142184639_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_fc04059fec5714215878b57d66924b55.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного давления – осадки прекратятся и стихнет ветер. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью западный 5-10 м/с, днем юго-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью около 0, днем +9...11.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северо-западный, днем южный 7-12 м/с, с середины дня 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +6...8, днем +10...12.На побережье осадков не ожидается. В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии ночью ожидается от 3 до 6 градусов тепла, днем столбики термометров покажут +11...13.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

судак

евпатория

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, симферополь, севастополь, ялта, алушта, судак, евпатория, феодосия, новости крыма