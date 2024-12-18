Столкновение поездов сегодня: одна из пострадавших скончалась в скорой
Столкновение поездов под Мурманском сегодня: одна из пострадавших скончалась
20:31 18.12.2024 (обновлено: 20:35 18.12.2024)
© Северо-Западная транспортная прокуратураКрушение поезда в Мурманской области
© Северо-Западная транспортная прокуратура
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Одна из пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.
"К сожалению, одна из пострадавших в результате схода поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург скончалась в машине скорой помощи. Личность пассажира устанавливается", - сказано в сообщении.
В компании пообещали оказать семье погибшей необходимую поддержку.
"Родственникам погибшей компания выплатит 2,2 млн рублей. Кроме того, предусмотрена выплата возмещения от страховой компании", - добавили в пресс-службе.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
Пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы.
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