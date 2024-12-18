https://crimea.ria.ru/20241218/stolknovenie-poezdov-segodnya-postradavshaya-zhenschina-skonchalas-v-skoroy-1142735519.html

Столкновение поездов сегодня: одна из пострадавших скончалась в скорой

Столкновение поездов сегодня: одна из пострадавших скончалась в скорой - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Столкновение поездов сегодня: одна из пострадавших скончалась в скорой

Одна из пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T20:31

2024-12-18T20:31

2024-12-18T20:35

мурманская область

поезд

российские железные дороги (ржд)

происшествия

скорая помощь

крушение поезда

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Одна из пострадавших в результате столкновения пассажирского и грузового поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Об этом сообщает пресс-служба Российских железных дорог.В компании пообещали оказать семье погибшей необходимую поддержку.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области. Пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, поезд, российские железные дороги (ржд), происшествия, скорая помощь, крушение поезда, новости