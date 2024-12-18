https://crimea.ria.ru/20241218/stolknovenie-poezdov-pod-murmanskom-chislo-postradavshikh-vyroslo-1142732478.html

Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14

Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14 - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14

Число пострадавших в столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области выросло до 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T18:09

2024-12-18T18:09

2024-12-18T18:36

мурманск

мурманская область

поезд

происшествия

андрей чибис

новости

российские железные дороги (ржд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области выросло до 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС России."По уточненным данным пострадали 14 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - говорится в сообщении.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург под Мурманском произошло в среду вечером при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область)."Произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны", - говорится в сообщении.Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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мурманская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманск, мурманская область, поезд, происшествия, андрей чибис, новости, российские железные дороги (ржд)