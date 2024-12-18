https://crimea.ria.ru/20241218/stolknovenie-poezdov-pod-murmanskom-chislo-postradavshikh-vyroslo-1142732478.html
Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14 - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
Число пострадавших в столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области выросло до 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T18:09
2024-12-18T18:09
2024-12-18T18:36
мурманск
мурманская область
поезд
происшествия
андрей чибис
новости
российские железные дороги (ржд)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области выросло до 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС России."По уточненным данным пострадали 14 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - говорится в сообщении.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург под Мурманском произошло в среду вечером при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область)."Произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны", - говорится в сообщении.Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мурманск, мурманская область, поезд, происшествия, андрей чибис, новости, российские железные дороги (ржд)
Столкновение поездов под Мурманском: число пострадавших выросло до 14
Столкновение поездов под Мурманском - число пострадавших выросло до 14 человек
18:09 18.12.2024 (обновлено: 18:36 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших в столкновении пассажирского поезда с грузовым в Мурманской области выросло до 14 человек, трое в тяжелом состоянии. Об этом сообщает МЧС России.
"По уточненным данным пострадали 14 человек, из них трое - в тяжелом состоянии. Работы по ликвидации последствий продолжаются", - говорится в сообщении.
"Работает оперативный штаб по аварии поезда. Готовится к вылету вертолет территориального центра медицины катастроф. Выехали автобусы для эвакуации пассажиров. Места для размещения людей готовы. Пострадавшие есть. Спасатели и медработники всем оказывают помощь. Скорая начала эвакуацию пострадавших в Кандалакшскую ЦРБ", - сообщил губернатор области Андрей Чибис.
Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск-Санкт-Петербург под Мурманском произошло в среду вечером при прибытии состава на станцию Княжая (Мурманская область).
"Произошло боковое столкновение пассажирского поезда №11 Мурманск – Санкт-Петербург (326 пассажиров) с вагонами грузового поезда. По предварительной информации, с рельсов сошли 3 вагона пассажирского поезда и грузовые вагоны", - говорится в сообщении.
Движение на участке приостановлено. Для ликвидации последствий схода направлены восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.
Кандалакшская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров и исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.
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