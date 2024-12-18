Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД
Риски на российских границах чреваты применением ядерного оружия – замглавы МИД Рябков
18:27 18.12.2024 (обновлено: 18:28 18.12.2024)
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссионного клуба "Валдай".
"В результате все более безрассудных действий Запада создаются осязаемые риски перехода ситуации к состоянию, когда в практической плоскости может встать вопрос о применении ядерного оружия. Причем не умозрительно, как говорится, волюнтаристски, а в полном соответствии с задекларированными нами доктринальными установками", - сказал Рябков.
По его словам, говорить о стратегической стабильности в настоящее время "не приходится вообще". Рябков отметил, что крупнейший в мире военный блок, провозгласивший себя ядерным альянсом, очевидно, добивается стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав.
"Степень рискованности подобной стратегии каждый может оценить в силу собственных представлений о потенциальных последствиях лобового военного столкновения государств, обладающих мощнейшими ядерными арсеналами. Эта агрессивная от начала до конца политика США и НАТО направлена на разрушение внешнего контура безопасности РФ и создает для нас прямые и явные угрозы, причем непосредственно на рубежах Союзного государства России и Белоруссии", - пояснил он.
Ранее издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы сообщало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.
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