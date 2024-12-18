https://crimea.ria.ru/20241218/zapad-provotsiruet-rossiyu-na-yadernyy-konflikt--ryabkov-1142732926.html

Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД

Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Запад провоцирует Россию на ядерный конфликт – МИД

Риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T18:27

2024-12-18T18:27

2024-12-18T18:28

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Риски на российских границах, создаваемые коллективным Западом, чреваты применением Российской Федерацией ядерного оружия. Такое заявление сделал замглавы МИД России Сергей Рябков в ходе дискуссионного клуба "Валдай".По его словам, говорить о стратегической стабильности в настоящее время "не приходится вообще". Рябков отметил, что крупнейший в мире военный блок, провозгласивший себя ядерным альянсом, очевидно, добивается стратегического поражения одной из крупнейших ядерных держав.Ранее издание The New York Times, ссылаясь на чиновников из США и Европы сообщало, что на Западе допускают передачу ядерного оружия Украине. В Кремле назвали такие заявления безответственными, а людей, озвучивающих подобные идеи, – плохо представляющими себе реальность. Россия будет использовать все имеющиеся у нее средства поражения в случае появления у Украины ядерного оружия, заявил президент России Владимир Путин. Возможная передача Киеву ядерного оружия приведет к неконтролируемому развитию конфликта на Украине, а разрешение бить вглубь России уже повлекло ответные действия Москвы, заявлял до этого замглавы МИД России Сергей Рябков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Завершено перевооружение группировки стратегических ядерных сил РоссииПопытка поддержать штаны: зачем Запад заговорил о ядерных бомбах в ПольшеАрмия РФ получит ракетоносцы Ту-160М и атомную подлодку в новом году

https://crimea.ria.ru/20241206/obmen-ogranichennymi-yadernymi-udarami--lavrov-otsenil-zayavleniya-zapada-1142424045.html

россия

белоруссия

сша

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, сергей рябков, ядерное оружие, белоруссия, сша, нато, безопасность, в мире, новости, коллективный запад