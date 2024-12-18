https://crimea.ria.ru/20241218/pozhar-v-sergievom-posade-v-moskve--chto-izvestno-1142735235.html

Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно

Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно

В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T20:14

2024-12-18T20:14

2024-12-18T21:08

москва

пожар

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

происшествия

киево-печерская лавра

московская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России.Спасатели уже локализовали возгорание.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

москва

московская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, киево-печерская лавра, московская область