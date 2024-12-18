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Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T20:14
2024-12-18T20:14
2024-12-18T21:08
москва
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России.Спасатели уже локализовали возгорание.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, киево-печерская лавра, московская область
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
В Подмосковье на колокольне Троице-Сергиевой лавры загорелась крыша – МЧС
20:14 18.12.2024 (обновлено: 21:08 18.12.2024)