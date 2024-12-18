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Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно
В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T20:14
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пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России.Спасатели уже локализовали возгорание.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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москва, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, происшествия, киево-печерская лавра, московская область
Пожар в Троице-Сергиевой лавре – что известно

В Подмосковье на колокольне Троице-Сергиевой лавры загорелась крыша – МЧС

20:14 18.12.2024 (обновлено: 21:08 18.12.2024)
 
© МЧС РФВ Подмосковье на колокольне Троице-Сергиевой лавры загорелась крыша
В Подмосковье на колокольне Троице-Сергиевой лавры загорелась крыша
© МЧС РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Московской области в Сергиевом Посаде загорелась крыша колокольни Троице-Сергиевой лавры. Об этом сообщили в МЧС России.
Спасатели уже локализовали возгорание.
"В Троице-Сергиевой лавре загорелась крыша второго яруса. Пожар на 10 квадратах локализовали 25 специалистов и пять единиц техники МЧС России", - сказано в сообщении чрезвычайного ведомства.
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МоскваПожарМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиПроисшествияКиево-Печерская лавраМосковская область
 
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