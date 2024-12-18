https://crimea.ria.ru/20241218/vykhod-v-more-rechnykh-tankerov-v-krymu-predlozhili-ogranichit-zakonodatelno-1142723659.html

Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательно

Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательно - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Выход в море речных танкеров в Крыму предложили ограничить законодательно

Речные танкеры не могут выдерживать сильные штормы, которые случаются в Черном море, особенно в холодное время года. Потому их нахождение здесь в опасных... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T20:37

2024-12-18T20:37

2024-12-18T20:37

радио "спутник в крыму"

мнения

танкер

танкер "волгонефть-212"

танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе

анапа

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

разлив мазута

сергей станичный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Речные танкеры не могут выдерживать сильные штормы, которые случаются в Черном море, особенно в холодное время года. Потому их нахождение здесь в опасных погодных условиях нужно ограничить законодательно во избежание рисков для людей и опасных последствий для экологии моря и побережья. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.По его словам, когда при волнении моря судно начинает качать, на его корпус действуют дополнительные силы инерции. При этом ту мощность стихии, которая бывает в Черном море при штормах, особенно зимой, речные суда выдержать не готовы, сказал ученый.В этой связи он считает, что "речные суда выпускать в море нельзя", во всяком случае тогда, когда погодный прогноз обещает скорые катаклизмы.Ученый считает, что ограничения на выход судов в Черное море в период штормов следует ввести на законодательном уровне, в случае если последствия в очередной раз произошедшего ЧП с танкерами в Керченском проливе "будут тяжелыми с финансовой точки зрения – для очистки и рекреации".В воскресенье, 15 декабря 2024 года, в Керченском проливе потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". У первого разломился корпус у мыса Такиль, второй сел на мель в районе мыса Панагия. В результате произошел разлив нескольких тысяч тонн нефти в море. Вечером 17 декабря стало известно, что сигнал бедствия подал третий танкер "Волгонефть", груженый мазутом, находившийся в районе порта Кавказ.Все о ситуации с разливом нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе читайте по ссылке >>Напомним, 11 ноября 2007 года во время шторма в Азовском и Черном морях произошли беспрецедентные ЧП. В течение суток здесь затонули четыре судна, шесть сели на мель, а два танкера получили повреждения. В Керченском проливе тогда ученые фиксировали 50-кратное превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в воде, а также массовую гибель рыбы и птиц. Спустя год после кораблекрушений в Крыму сообщали, что очистить акваторию и побережье полностью от нефтепродуктов не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе Мазут из Черного моря может попасть в Азовское – ученый

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анапа

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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