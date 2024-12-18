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Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый

Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый

Мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T12:28

2024-12-18T12:28

2024-12-18T12:28

радио "спутник в крыму"

разлив нефтепродуктов в черном море

разлив нефтепродуктов

черное море

азовское море

мнения

экология

природа

сергей станичный

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.По его словам, попавший в Черное море из поврежденных танкеров мазут имеет плотность примерно такую же, как и морская вода, потому не растекается пленкой по поверхности, а "схватывается" в тяжелые фракции, похожие на куски битума.Часть нефтепродуктов была выброшена водой в районе Анапы, остальная субстанция осядет на дно, причем будет распределена по всей глубине моря в этом районе, отметил ученый.Как объяснил ученый, это возможно, поскольку, кроме основного черноморского течения, которое имеет циклоническую зависимость и двигается против часовой стрелки, существуют глубоководные, в том числе придонные течения вихревого характера. Эти так называемые мезомасштабные процессы могут охватывать десятки километров, при этом движение водных масс может быть направлено в обратную сторону, сказал Станичный.А это значит, что осевший на дно мазут может оказаться в Азовском море, делает вывод эксперт."В Азовском море этот мазут тоже может оказаться с глубинными потоками. Потому что Черное и Азовское моря обмениваются водами. Потоки черноморских вод в азовские не так часты. Но в районе дна нередко бывают такие вещи, что туда, севернее Крымского моста, может проникнуть это загрязнение", – пояснил Станичный.По его словам, загрязнение моря в результате крушения танкеров действительно достаточно большое – "в воду попало порядка 3000 тонн мазута", – и какая часть будет выкинута на берег, а какая будет двигаться вместе с водными массами у дна в разные стороны, сказать сейчас невозможно.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может достигнуть заповедной зоны Крыма.В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что из-за ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе

черное море

азовское море

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, азовское море, мнения, экология, природа, сергей станичный