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Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый
Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый
Мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. Об... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T12:28
2024-12-18T12:28
радио "спутник в крыму"
разлив нефтепродуктов в черном море
разлив нефтепродуктов
черное море
азовское море
мнения
экология
природа
сергей станичный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.По его словам, попавший в Черное море из поврежденных танкеров мазут имеет плотность примерно такую же, как и морская вода, потому не растекается пленкой по поверхности, а "схватывается" в тяжелые фракции, похожие на куски битума.Часть нефтепродуктов была выброшена водой в районе Анапы, остальная субстанция осядет на дно, причем будет распределена по всей глубине моря в этом районе, отметил ученый.Как объяснил ученый, это возможно, поскольку, кроме основного черноморского течения, которое имеет циклоническую зависимость и двигается против часовой стрелки, существуют глубоководные, в том числе придонные течения вихревого характера. Эти так называемые мезомасштабные процессы могут охватывать десятки километров, при этом движение водных масс может быть направлено в обратную сторону, сказал Станичный.А это значит, что осевший на дно мазут может оказаться в Азовском море, делает вывод эксперт."В Азовском море этот мазут тоже может оказаться с глубинными потоками. Потому что Черное и Азовское моря обмениваются водами. Потоки черноморских вод в азовские не так часты. Но в районе дна нередко бывают такие вещи, что туда, севернее Крымского моста, может проникнуть это загрязнение", – пояснил Станичный.По его словам, загрязнение моря в результате крушения танкеров действительно достаточно большое – "в воду попало порядка 3000 тонн мазута", – и какая часть будет выкинута на берег, а какая будет двигаться вместе с водными массами у дна в разные стороны, сказать сейчас невозможно.Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может достигнуть заповедной зоны Крыма.В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что из-за ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новые выбросы мазута зафиксированы в Анапе и Темрюкском районе Ученые из Крыма оценили ситуацию в Черном море после разлива мазута Какая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
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разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, черное море, азовское море, мнения, экология, природа, сергей станичный
Мазут из Черного моря может попасть в Азовское - ученый

Мазут из Черного моря может попасть в Азовское с подводными течениями - ученый

12:28 18.12.2024
 
© Наталья ДремоваЗакат на Азовском море
Закат на Азовском море
© Наталья Дремова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Мазут, попавший в Черное море после ЧП с танкерами в Керченском проливе, может попасть в Азовское море вместе с придонными течениями вихревого характера. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил завотделом дистанционных методов исследования Морского гидрофизического института РАН Сергей Станичный.
По его словам, попавший в Черное море из поврежденных танкеров мазут имеет плотность примерно такую же, как и морская вода, потому не растекается пленкой по поверхности, а "схватывается" в тяжелые фракции, похожие на куски битума.
Часть нефтепродуктов была выброшена водой в районе Анапы, остальная субстанция осядет на дно, причем будет распределена по всей глубине моря в этом районе, отметил ученый.
"И тут есть один аспект: поверхностный слой воды может двигаться в другом направлении, чем более глубинные слои. Поэтому не факт, что, двигаясь на определенной глубине, мазут не сможет проявиться и в других регионах, в противоположной стороне Керченского пролива. Такая вероятность небольшая, но она есть", – сказал Станичный.
Как объяснил ученый, это возможно, поскольку, кроме основного черноморского течения, которое имеет циклоническую зависимость и двигается против часовой стрелки, существуют глубоководные, в том числе придонные течения вихревого характера. Эти так называемые мезомасштабные процессы могут охватывать десятки километров, при этом движение водных масс может быть направлено в обратную сторону, сказал Станичный.
А это значит, что осевший на дно мазут может оказаться в Азовском море, делает вывод эксперт.
"В Азовском море этот мазут тоже может оказаться с глубинными потоками. Потому что Черное и Азовское моря обмениваются водами. Потоки черноморских вод в азовские не так часты. Но в районе дна нередко бывают такие вещи, что туда, севернее Крымского моста, может проникнуть это загрязнение", – пояснил Станичный.
По его словам, загрязнение моря в результате крушения танкеров действительно достаточно большое – "в воду попало порядка 3000 тонн мазута", – и какая часть будет выкинута на берег, а какая будет двигаться вместе с водными массами у дна в разные стороны, сказать сейчас невозможно.
Ранее зампредседателя Крымской региональной природоохранной общественной организации "Экология и Мир" Андрей Артов рассказал, при каких условиях мазут после разлива из-за ЧП с танкерами в Керченском проливе может достигнуть заповедной зоны Крыма.
В свою очередь, научный сотрудник ИнБЮМ, завотделом экологии бентоса Алексей Петров предположил, что из-за ЧП с танкерами пляжный сезон на Черноморском побережье не будет сорван благодаря микроорганизмам и штормам.
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Радио "Спутник в Крыму"Разлив нефтепродуктов в Черном мореРазлив нефтепродуктовЧерное мореАзовское мореМненияЭкологияПриродаСергей Станичный
 
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