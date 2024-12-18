https://crimea.ria.ru/20241218/stolknovenie-poezdov-pod-murmanskom--situatsiya-k-etomu-chasu-1142736442.html
Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после столкновением с грузовым составом в Мурманской области отправлен по маршруту, однако несколько составов задерживаются... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T21:10
2024-12-18T21:10
2024-12-18T21:12
мурманская область
поезд
российские железные дороги (ржд)
санкт-петербург
крушение поезда
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после столкновением с грузовым составом в Мурманской области отправлен по маршруту, однако несколько составов задерживаются из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Княжая, где произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.От станции Сегежа отправят резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда. Железнодорожники приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая."Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №69 Мурманск – Псков, №15 Мурманск – Москва, №16 Москва – Мурманск", - перечили в пресс-службе.Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах через смс-сообщения. В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием.Пострадавшие при столкновении поездов пассажиры получат денежные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей, остальным вернут стоимость билетов, добавили в РЖД.Кроме того, всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов, лечение и реабилитацию пострадавших компания предлагает проводить в своих медицинских учреждениях за счет РЖД"Уточняется также, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут им медицинскую помощь.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Пострадавшим и семье погибшей в "РЖД" пообещали лказать материальную помошь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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мурманская область, поезд, российские железные дороги (ржд), санкт-петербург, крушение поезда, происшествия, новости
Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу
Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после аварии отправлен по маршруту – РЖД
21:10 18.12.2024 (обновлено: 21:12 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после столкновением с грузовым составом в Мурманской области отправлен по маршруту, однако несколько составов задерживаются из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Княжая, где произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.
"Поезд №11 Мурманск – Санкт-Петербург отправлен по маршруту. В связи с происшествием на станции Княжая отсутствует напряжение в контактной сети. На место прибыл вспомогательный тепловоз. Он отбуксирует состав с пассажирами до ближайшей станции, откуда поезд продолжит движение на электротяге", - сказано в сообщении.
От станции Сегежа отправят резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда. Железнодорожники приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая.
"Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №69 Мурманск – Псков, №15 Мурманск – Москва, №16 Москва – Мурманск", - перечили в пресс-службе.
Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах через смс-сообщения. В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием.
Пострадавшие при столкновении поездов пассажиры получат денежные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей, остальным вернут стоимость билетов, добавили в РЖД.
"Госпитализированным пострадавшим предусматривается выплата по 1 млн рублей, обратившимся за медицинской помощью на месте – 500 тысяч рублей", - уточнили в компании.
Кроме того, всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов, лечение и реабилитацию пострадавших компания предлагает проводить в своих медицинских учреждениях за счет РЖД"
Уточняется также, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут им медицинскую помощь.
Столкновение
грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
Пострадали 14 человек
, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России. Среди раненых есть как минимум один ребенок
, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу.
Пострадавшим и семье погибшей в "РЖД" пообещали лказать материальную помошь.
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