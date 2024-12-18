https://crimea.ria.ru/20241218/stolknovenie-poezdov-pod-murmanskom--situatsiya-k-etomu-chasu-1142736442.html

Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу

Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Столкновение поездов под Мурманском – ситуация к этому часу

Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после столкновением с грузовым составом в Мурманской области отправлен по маршруту, однако несколько составов задерживаются... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T21:10

2024-12-18T21:10

2024-12-18T21:12

мурманская область

поезд

российские железные дороги (ржд)

санкт-петербург

крушение поезда

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Поезд Мурманск – Санкт-Петербург после столкновением с грузовым составом в Мурманской области отправлен по маршруту, однако несколько составов задерживаются из-за отсутствия напряжения в контактной сети на станции Княжая, где произошло ЧП. Об этом сообщает пресс-служба компании РЖД.От станции Сегежа отправят резервный состав для перевозки пассажиров по маршруту и с остановками, предусмотренными расписанием поезда. Железнодорожники приступили к восстановительным работам для возобновления движения через станцию Княжая."Ожидаются задержки в движении пассажирских поездов №69 Мурманск – Псков, №15 Мурманск – Москва, №16 Москва – Мурманск", - перечили в пресс-службе.Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Информация о задержках поступает пассажирам, ожидающим на станциях и вокзалах через смс-сообщения. В РЖД создана "горячая линия" по вопросам, связанным с происшествием.Пострадавшие при столкновении поездов пассажиры получат денежные выплаты от 500 тысяч до миллиона рублей, остальным вернут стоимость билетов, добавили в РЖД.Кроме того, всем пассажирам поезда вернут полную стоимость билетов и начислят по 20 тысяч бонусных баллов, лечение и реабилитацию пострадавших компания предлагает проводить в своих медицинских учреждениях за счет РЖД"Уточняется также, что сотрудники учреждений здравоохранения компании проведут повагонный осмотр пассажиров, при необходимости окажут им медицинскую помощь.Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Пострадали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, сообщали ранее в МЧС России. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Пострадавшим и семье погибшей в "РЖД" пообещали лказать материальную помошь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, поезд, российские железные дороги (ржд), санкт-петербург, крушение поезда, происшествия, новости