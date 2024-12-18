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Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. Движение морского пассажирского транспорта через бухту приостановили в 21:48 в среду. На этот период для жителей и гостей города были организованы компенсационные маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости севастополя, транспорт, морской транспорт, общественный транспорт, городская среда, крымский транспортный форум, паромы и катера в севастополе, департамент транспорта севастополя
Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе возобновилось движение морского транспорта от Графской пристани

22:40 18.12.2024 (обновлено: 22:43 18.12.2024)
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоСевастополь в вечернее время. Графская пристань.
Севастополь в вечернее время. Графская пристань. - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт возобновляет работу на линии "Графская пристань - Северная", - говорится в сообщении.
Движение морского пассажирского транспорта через бухту приостановили в 21:48 в среду. На этот период для жителей и гостей города были организованы компенсационные маршруты.
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