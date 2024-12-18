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Рейд в Севастополе открыли

Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Рейд в Севастополе открыли

В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T22:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. Движение морского пассажирского транспорта через бухту приостановили в 21:48 в среду. На этот период для жителей и гостей города были организованы компенсационные маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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