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Рейд в Севастополе открыли
Рейд в Севастополе открыли - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:40
2024-12-18T22:40
2024-12-18T22:43
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе паромы и катера возобновили работу с Графской пристани, сообщили в городском департаменте транспорта. Движение морского пассажирского транспорта через бухту приостановили в 21:48 в среду. На этот период для жителей и гостей города были организованы компенсационные маршруты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Рейд в Севастополе открыли
В Севастополе возобновилось движение морского транспорта от Графской пристани
22:40 18.12.2024 (обновлено: 22:43 18.12.2024)