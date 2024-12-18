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Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу
Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу
В предстоящие выходные почти две тысячи детей из крымских сельских школ попадут на экскурсии по Южному берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные почти две тысячи детей из крымских сельских школ попадут на экскурсии по Южному берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов республики."21-22 декабря для почти двух тысяч детей из сельских школ Крыма проведут экскурсии по Южному берегу Крыма. Они состоятся в рамках проекта "Романовскими тропами в глубину веков". Ребятам расскажут, в каких традициях воспитывались дети последнего императора Российской Империи – Николая II, а также поговорят о настоящих человеческих ценностях", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.По информации организаторов – молодежного движения – АНО "Проекты Родины", этот выезд станет десятым и финальным в текущем году. Всего на экскурсиях в рамках проекта побывали 15 тысяч человек.Родители детей из Крыма, Севастополя и исторических регионов экономят до 80 процентов стоимости путевки за счет помощи социально ориентированного бизнеса, уточняется в сообщении.Ранее сообщалось, Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация заканчивается.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Верьте в чудеса: как создают волшебство в КрымуИнструкторы-проводники для сложных турмаршрутов в Крыму: что с кадрамиКрым лидирует по количеству аттестованных гидов в России
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Детям из крымских сел проведут экскурсию по Южному берегу
Почти две тысячи детей из крымских сел попадут на экскурсию по ЮБК 21 и 22 декабря
22:16 18.12.2024 (обновлено: 22:20 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В предстоящие выходные почти две тысячи детей из крымских сельских школ попадут на экскурсии по Южному берегу Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Минкурортов республики.
"21-22 декабря для почти двух тысяч детей из сельских школ Крыма проведут экскурсии по Южному берегу Крыма. Они состоятся в рамках проекта "Романовскими тропами в глубину веков". Ребятам расскажут, в каких традициях воспитывались дети последнего императора Российской Империи – Николая II, а также поговорят о настоящих человеческих ценностях", - сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
По информации организаторов – молодежного движения – АНО "Проекты Родины", этот выезд станет десятым и финальным в текущем году. Всего на экскурсиях в рамках проекта побывали 15 тысяч человек.
Родители детей из Крыма, Севастополя и исторических регионов экономят до 80 процентов стоимости путевки за счет помощи социально ориентированного бизнеса, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось
, Крым вошел в тройку лидеров по количеству аттестованных экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников. 1 марта 2025 года аттестация заканчивается.
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