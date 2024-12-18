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Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:01
2024-12-18T22:01
2024-12-18T22:17
мурманская область
поезд
крушение поезда
минздрав рф
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Отмечается, что среди раненых пассажиров трое детей.Он уточнил, что 13 пострадавших доставлены в больницы и проходят обследования, еще четверых везут в стационары.По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в больницы госпитализированы двое мальчиков 10 и 16 лет и одна 8-летняя девочка. Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Пострадавшим и семье погибшей пообещали оказать материальную помощь.Состав уже отправился по маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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мурманская область, поезд, крушение поезда, минздрав рф, общество, новости
Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском
В Мурманской области число пострадавших при крушении поездов увеличилось до 17 человек
22:01 18.12.2024 (обновлено: 22:17 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Отмечается, что среди раненых пассажиров трое детей.
"По оперативным данным, в аварии поезда в Мурманской области пострадали 17 человек, в том числе трое несовершеннолетних", - цитирует Кузнецова РИА Новости.
Он уточнил, что 13 пострадавших доставлены в больницы и проходят обследования, еще четверых везут в стационары.
"Состояние трех пострадавших в настоящее время оценивается как тяжелое, остальные, в том числе несовершеннолетние, находятся в состоянии средней степени тяжести", - добавил Кузнецов.
По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в больницы госпитализированы двое мальчиков 10 и 16 лет и одна 8-летняя девочка.
Столкновение
грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.
Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек
, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть как минимум один ребенок
, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы.
Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу.
Пострадавшим и семье погибшей пообещали оказать материальную помощь.
Состав уже отправился
по маршруту.
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