https://crimea.ria.ru/20241218/troe-detey-i-14-vzroslykh-raneny-pri-stolknovenii-poezdov-pod-murmanskom-1142738063.html

Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском

Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Трое детей и 14 взрослых ранены при столкновении поездов под Мурманском

Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T22:01

2024-12-18T22:01

2024-12-18T22:17

мурманская область

поезд

крушение поезда

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Число пострадавших при столкновении пассажирского и грузового поездов в Мурманской области выросло до 17 человек. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Отмечается, что среди раненых пассажиров трое детей.Он уточнил, что 13 пострадавших доставлены в больницы и проходят обследования, еще четверых везут в стационары.По данным губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, в больницы госпитализированы двое мальчиков 10 и 16 лет и одна 8-летняя девочка. Столкновение грузового состава с двухэтажным пассажирским поездом сообщением Мурманск – Санкт-Петербург произошло в среду вечером во время прибытия состава на станцию Княжая в Мурманской области.Изначально сообщалось, что пострадали 14 человек, трое находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть как минимум один ребенок, уточняла уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. У несовершеннолетнего зафиксирована черепно-мозговая травма и переломы. Одна из пострадавших в результате столкновения поездов в Мурманской области скончалась по дороге в больницу. Пострадавшим и семье погибшей пообещали оказать материальную помощь.Состав уже отправился по маршруту.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

мурманская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мурманская область, поезд, крушение поезда, минздрав рф, общество, новости