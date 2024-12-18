https://crimea.ria.ru/20241218/pogibli-v-ozhestochennykh-boyakh-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1142739927.html
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:47
2024-12-18T22:47
2024-12-18T22:49
севастополь
утраты
общество
герои сво
участники сво
михаил развожаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142739793_0:0:525:295_1920x0_80_0_0_b52ce2972f7a2cb8d04e31743b5639ed.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Роман Ярославцев родился и вырос в Алтайском крае. Воспитывался в детском доме. После совершеннолетия переехал жить и работать в Новосибирск, а в 2022 году — в Севастополь, где трудился на различных стройках города. В этом году заключил контракт с Минобороны России и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Осавалюк родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности, работал в типографии и получал образование в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. В 2020 году был призван для прохождения срочной военной службы, где принял решение заключить контракт с Минобороны.Александр Осавалюк геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/12/1142739793_36:0:480:333_1920x0_80_0_0_11707f4cfee0aa5c3fa5edfee2c60b7c.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, утраты, общество, герои сво, участники сво, михаил развожаев
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с героями СВО Романом Ярославцевым и Александром Осавалюком
22:47 18.12.2024 (обновлено: 22:49 18.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Роман Ярославцев родился и вырос в Алтайском крае. Воспитывался в детском доме. После совершеннолетия переехал жить и работать в Новосибирск, а в 2022 году — в Севастополь, где трудился на различных стройках города. В этом году заключил контракт с Минобороны России и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.
"До конца оставаясь верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества, Роман Владимирович Ярославцев геройски погиб в ожесточенном бою на Ясиноватском направлении", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Александр Осавалюк родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности, работал в типографии и получал образование в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. В 2020 году был призван для прохождения срочной военной службы, где принял решение заключить контракт с Минобороны.
"С первых дней специальной военной операции Александр Ильич воевал на Херсонском направлении. Был настоящим профессионалом, служил в подразделениях, на которые командование возлагало самые сложные и ответственные задачи. За проявленные в боях мужество и героизм был награжден государственными и ведомственными наградами", - отметил Развожаев.
Александр Осавалюк геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.