https://crimea.ria.ru/20241218/pogibli-v-ozhestochennykh-boyakh-v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1142739927.html

Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО

Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T22:47

2024-12-18T22:47

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севастополь

утраты

общество

герои сво

участники сво

михаил развожаев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Роман Ярославцев родился и вырос в Алтайском крае. Воспитывался в детском доме. После совершеннолетия переехал жить и работать в Новосибирск, а в 2022 году — в Севастополь, где трудился на различных стройках города. В этом году заключил контракт с Минобороны России и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Осавалюк родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности, работал в типографии и получал образование в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. В 2020 году был призван для прохождения срочной военной службы, где принял решение заключить контракт с Минобороны.Александр Осавалюк геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

севастополь

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, утраты, общество, герои сво, участники сво, михаил развожаев