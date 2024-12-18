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Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T22:47
2024-12-18T22:49
севастополь
утраты
общество
герои сво
участники сво
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.Роман Ярославцев родился и вырос в Алтайском крае. Воспитывался в детском доме. После совершеннолетия переехал жить и работать в Новосибирск, а в 2022 году — в Севастополь, где трудился на различных стройках города. В этом году заключил контракт с Минобороны России и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.Александр Осавалюк родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности, работал в типографии и получал образование в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. В 2020 году был призван для прохождения срочной военной службы, где принял решение заключить контракт с Минобороны.Александр Осавалюк геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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4.7
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севастополь, утраты, общество, герои сво, участники сво, михаил развожаев
Погибли в ожесточенных боях: в Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями СВО Романом Ярославцевым и Александром Осавалюком

22:47 18.12.2024 (обновлено: 22:49 18.12.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились с героями спецоперации Романом Ярославцевым и Александром Осавалюком
В Севастополе простились с героями спецоперации Романом Ярославцевым и Александром Осавалюком
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. В Севастополе проводили в последний путь героев спецоперации рядового Романа Ярославцева и стрелка Александра Освалюка. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.
Роман Ярославцев родился и вырос в Алтайском крае. Воспитывался в детском доме. После совершеннолетия переехал жить и работать в Новосибирск, а в 2022 году — в Севастополь, где трудился на различных стройках города. В этом году заключил контракт с Минобороны России и после спецподготовки был направлен в зону проведения специальной военной операции.
"До конца оставаясь верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества, Роман Владимирович Ярославцев геройски погиб в ожесточенном бою на Ясиноватском направлении", - написал Развожаев в Telegram-канале.
Александр Осавалюк родился и вырос в Севастополе в семье военнослужащего. После окончания школы учился в Севастопольском колледже информационных технологий и промышленности, работал в типографии и получал образование в Севастопольском экономико-гуманитарном институте. В 2020 году был призван для прохождения срочной военной службы, где принял решение заключить контракт с Минобороны.
"С первых дней специальной военной операции Александр Ильич воевал на Херсонском направлении. Был настоящим профессионалом, служил в подразделениях, на которые командование возлагало самые сложные и ответственные задачи. За проявленные в боях мужество и героизм был награжден государственными и ведомственными наградами", - отметил Развожаев.
Александр Осавалюк геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении.
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СевастопольУтратыОбществоГерои СВОУчастники СВОМихаил Развожаев
 
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