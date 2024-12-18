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Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
Минприроды, Минтранс и МЧС вместе с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны представить план совместных действий по ликвидации... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T18:34
2024-12-18T18:34
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танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Минприроды, Минтранс и МЧС вместе с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны представить план совместных действий по ликвидации последствий ЧС до 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.Уточняется, что участникам рабочей группы необходимо учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий.Особое внимание следует уделить в том числе очистке участков особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также рассчитать количество сил и средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС, отметили в правительстве.Савельев также призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта.Накануне в правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третий танкер "Волгонефть" подал сигнал бедствия на Кубани – что известноРазлитый в море мазут скопился в трех районах на побережье КубаниКакая промысловая рыба может пострадать из-за ЧП в Керченском проливе
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РИА Новости Крым
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новости, крым, новости крыма, разлив нефтепродуктов в черном море, разлив нефтепродуктов, разлив мазута, анапа, танкеры "волгонефть 212" и "волгонефть 239" в керченском проливе
Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине

Савельев поручил разработать план действий по ликвидации ЧС на Кубани

18:34 18.12.2024
 
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
Очистка пляжа в Анапе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Минприроды, Минтранс и МЧС вместе с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны представить план совместных действий по ликвидации последствий ЧС до 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Вице-премьер Виталий Савельев поручил Минприроды, Минтрансу и МЧС во взаимодействии с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым в срок до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий сложившейся чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участникам рабочей группы необходимо учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий.
Особое внимание следует уделить в том числе очистке участков особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также рассчитать количество сил и средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС, отметили в правительстве.
Савельев также призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта.
Накануне в правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
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