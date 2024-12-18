Стратегический план по ликвидации ЧС на Кубани разработают в Кабмине
Савельев поручил разработать план действий по ликвидации ЧС на Кубани
© Telegram_канал: мэрия АнапыОчистка пляжа в Анапе
© Telegram_канал: мэрия Анапы
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Минприроды, Минтранс и МЧС вместе с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым должны представить план совместных действий по ликвидации последствий ЧС до 23 декабря. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.
"Вице-премьер Виталий Савельев поручил Минприроды, Минтрансу и МЧС во взаимодействии с губернатором Краснодарского края и главой Республики Крым в срок до 23 декабря разработать и представить план действий по ликвидации последствий сложившейся чрезвычайной ситуации", - говорится в сообщении.
Уточняется, что участникам рабочей группы необходимо учесть наиболее эффективные способы и методы ликвидации последствий загрязнения прибрежных территорий.
Особое внимание следует уделить в том числе очистке участков особо охраняемых природных территорий регионального и федерального значения, а также рассчитать количество сил и средств, необходимых для ликвидации последствий ЧС, отметили в правительстве.
Савельев также призвал учитывать особенности транспортировки и утилизации загрязненного грунта.
Накануне в правительстве России сообщили, что нефтяные пятна из затонувшего танкера достигли береговой линии Анапского региона. Работы по ликвидации распространения нефтепродуктов продолжаются на береговом участке на протяжении 25–30 километров от поселка Веселовка в Темрюкском районе и до станицы Благовещенской в Анапе. Специалисты Росприроднадзора берут анализы почвы и воды для оценки ущерба и дальнейшей ликвидации загрязнения.
Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение в Керченском проливе 15 декабря. На следующий день министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов сообщил, что часть мазута остается на дне моря, в танкерах, потерпевших крушение, и пока рано говорить о том, какое количество нефтепродуктов попало в море.
Во вторник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при мониторинге береговой полосы обнаружены пятна мазута на побережье Черного моря в Краснодарском крае, спасатели начали ликвидировать последствия ЧП.
В Анапе введен режим ЧС из-за разлива нефтепродуктов на побережье. В четырех населенных пунктах Кубани введен режим повышенной готовности.
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