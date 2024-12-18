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Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью

Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью

Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T17:51

2024-12-18T17:51

2024-12-18T17:58

евгений балицкий

storm shadow

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

новости

запорожская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Четыре ракеты Storm Shadow сбиты над Запорожской областью. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.По данным Балицкого, осколки одной ракеты упали в акваторию Азовского моря вблизи Бердянска, осколки остальных упали в поле западнее Токмака. Пострадавших и разрушений нет. Одновременно в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку. Сбиты четыре ракеты, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белоусов поручил усилить ПВО для защиты критически важных объектовБеспилотник сбит над Черным моремНад Донецком сбили дальнобойные ракеты

запорожская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений балицкий, storm shadow, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), новости, запорожская область