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Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию - РИА Новости Крым, 18.12.2024
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Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию
Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию - РИА Новости Крым, 18.12.2024
Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию
Артист балета и экс-руководитель Академии хореографии и балета в Севастополе Сергей Полунин принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 18.12.2024
2024-12-18T17:23
2024-12-18T17:26
сергей полунин
россия
балет
театр оперы и балета в севастополе
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Артист балета и экс-руководитель Академии хореографии и балета в Севастополе Сергей Полунин принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он отметил, что пока не принял решение, куда именно отправится со своей семьей.Сергей Полунин был назначен руководителем Севастопольской государственной академии хореографии в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом".В июле 2023 года Полунин рассказал РИА Новости Крым, что ему поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе.В августе этого года Полунин ушел с поста руководителя театра в Севастополе, став советником. Обязанности ректора стала исполнять прима-балерина Большого театра Мария Александрова. А 11 декабря руководителем был назначен заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВОАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытияПолунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре
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сергей полунин, россия, балет, театр оперы и балета в севастополе, общество, новости
Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию

Бывший руководитель Академии хореографии в Севастополе Полунин решил уехать из России

17:23 18.12.2024 (обновлено: 17:26 18.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Андрей КиреевПолунин открыл "Академию хореографии" в Севастополе
Полунин открыл Академию хореографии в Севастополе - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
© РИА Новости Крым . Андрей Киреев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Артист балета и экс-руководитель Академии хореографии и балета в Севастополе Сергей Полунин принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Душа не на месте. Спасибо за все, что сделала для меня Россия. Давно мое время в России истекло, как-будто на данный момент я свою миссию здесь выполнил. Огромная помощь мне была оказана. Много фантастических спектаклей мне помогли создать. Все, что мне нужно, и даже больше, мне дали", - написал артист.

Он отметил, что пока не принял решение, куда именно отправится со своей семьей.
Сергей Полунин был назначен руководителем Севастопольской государственной академии хореографии в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом".
В июле 2023 года Полунин рассказал РИА Новости Крым, что ему поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе.
В августе этого года Полунин ушел с поста руководителя театра в Севастополе, став советником. Обязанности ректора стала исполнять прима-балерина Большого театра Мария Александрова. А 11 декабря руководителем был назначен заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.
Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.
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Сергей ПолунинРоссияБалетТеатр оперы и балета в СевастополеОбществоНовости
 
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