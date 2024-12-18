https://crimea.ria.ru/20241218/dusha-ne-na-meste-sergey-polunin-reshil-pokinut-rossiyu-1142730658.html

Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию

Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию - РИА Новости Крым, 18.12.2024

Душа не на месте: Сергей Полунин решил покинуть Россию

Артист балета и экс-руководитель Академии хореографии и балета в Севастополе Сергей Полунин принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем... РИА Новости Крым, 18.12.2024

2024-12-18T17:23

2024-12-18T17:23

2024-12-18T17:26

сергей полунин

россия

балет

театр оперы и балета в севастополе

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111779/43/1117794397_0:0:1601:900_1920x0_80_0_0_6e315bd3a5130110737a1ef4fb649695.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Артист балета и экс-руководитель Академии хореографии и балета в Севастополе Сергей Полунин принял решение уехать из России. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Он отметил, что пока не принял решение, куда именно отправится со своей семьей.Сергей Полунин был назначен руководителем Севастопольской государственной академии хореографии в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом".В июле 2023 года Полунин рассказал РИА Новости Крым, что ему поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе.В августе этого года Полунин ушел с поста руководителя театра в Севастополе, став советником. Обязанности ректора стала исполнять прима-балерина Большого театра Мария Александрова. А 11 декабря руководителем был назначен заслуженный артист Российской Федерации Ильдар Абдразаков.Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВОАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытияПолунин сравнил балет с армией и высказался об "анти-России" в культуре

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей полунин, россия, балет, театр оперы и балета в севастополе, общество, новости