Рейтинг@Mail.ru
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240823/polunin-pokinul-post-rukovoditelya-akademii-khoreografii-v-sevastopole-1139820918.html
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе
Прима-балерина большого театра Мария Александрова сменила Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии, в данный... РИА Новости Крым, 23.08.2024
2024-08-23T11:50
2024-08-23T11:50
сергей полунин
академии хореографии в севастополе
искусство
культура
севастополь
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124037448_0:1054:2048:2206_1920x0_80_0_0_047cd1b372106abc6772f1afa4e993e3.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прима-балерина большого театра Мария Александрова сменила Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии, в данный момент она исполняет обязанности ректора образовательного учреждения, а Полунин – ее советник. Об этом сообщили в пресс-службе академии.Уточняется, что в должности проректора по развитию академии продолжает работать Кирилл Москалев. Также на посту проректором по образовательной деятельности и воспитательной работе остается Елена Белькова, добавили в учреждении.Сергей Полунин был назначен руководителем САГХ ровно пять лет назад, в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом". В одни из таких гастролей, в июле 2023 года, Полунин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал, что ему, как и некоторым другим артистам, поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе."Не все привыкли в такой опасности жить", – сказал Полунин.При этом отметил, что сам он к этому уже стал привыкать.Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВОАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/02/1124037448_0:1045:2048:2581_1920x0_80_0_0_a682e64636237c2c78d12611fe83ffd1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей полунин, академии хореографии в севастополе, искусство , культура, севастополь, новости крыма
Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе

Полунина на посту руководителя Академии хореографии в Севастополе сменила Александрова

11:50 23.08.2024
 
© РИА Новости КрымСергей Полунин, директор Театра оперы и балета Севастополя
Сергей Полунин, директор Театра оперы и балета Севастополя - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прима-балерина большого театра Мария Александрова сменила Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии, в данный момент она исполняет обязанности ректора образовательного учреждения, а Полунин – ее советник. Об этом сообщили в пресс-службе академии.
"С настоящего времени исполняющей обязанности ректора ФГБОУ ВО Академии хореографии Севастополя станет прима-балерина, народная артистка России Мария Александровна Александрова. Сергей Владимирович Полунин становится советником", – говорится в сообщении пресс-службы академии в соцсети "ВКонтакте".
Уточняется, что в должности проректора по развитию академии продолжает работать Кирилл Москалев. Также на посту проректором по образовательной деятельности и воспитательной работе остается Елена Белькова, добавили в учреждении.
Сергей Полунин был назначен руководителем САГХ ровно пять лет назад, в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом".
В одни из таких гастролей, в июле 2023 года, Полунин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал, что ему, как и некоторым другим артистам, поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе.
"Не все привыкли в такой опасности жить", – сказал Полунин.
При этом отметил, что сам он к этому уже стал привыкать.
Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВО
Академия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия
 
Сергей ПолунинАкадемии хореографии в СевастополеИскусствоКультураСевастопольНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Заключенные колонии под Волгоградом взяли заложников, есть раненые
13:22Рейд в Севастополе перекрыт - морской транспорт остановил работу
13:19Крымский мост снова закрыт для движения автотранспорта
13:12На Крымском мосту возобновили движение транспорта
13:09Ялта частично осталась без света
13:05Крымский мост закрыли
12:37Высокий сезон: Крым посетили более трех миллионов туристов
12:10Керченская переправа закрыта: фуры перенаправляют по сухопутному коридору
12:08Путин присвоил 15-й береговой бригаде ЧФ наименование "гвардейская"
12:05В порту "Кавказ" ликвидируют последствия атаки ВСУ - введен особый режим
11:57Школьники Севастополя устроились в ИТ-Центр ПСБ на летнюю работу
11:50Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе
11:37Девушке стало плохо на тропе Голицына в Крыму: ее эвакуировали спасатели
11:24Десантники РФ сорвали высадку пехоты ВСУ на острова в дельте Днепра
11:13Миф о "вине" СССР: почему Запад демонизирует пакт Молотова-Риббентропа
10:43На Курской АЭС отключат энергоблок
10:34Четверо пострадавших при атаке на порт "Кавказ" госпитализированы в Керчь
09:58Радиационный фон на Курской АЭС в норме - Росэнергоатом
09:55Во втором роддоме Симферополя родились более 2 тысяч детей с начала года
09:31Володин оценил судьбу Германии по итогу конфликта на Украине
Лента новостейМолния