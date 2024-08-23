https://crimea.ria.ru/20240823/polunin-pokinul-post-rukovoditelya-akademii-khoreografii-v-sevastopole-1139820918.html

Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе

Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе - РИА Новости Крым, 23.08.2024

Полунин покинул пост руководителя Академии хореографии в Севастополе

Прима-балерина большого театра Мария Александрова сменила Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии, в данный... РИА Новости Крым, 23.08.2024

2024-08-23T11:50

2024-08-23T11:50

2024-08-23T11:50

сергей полунин

академии хореографии в севастополе

искусство

культура

севастополь

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг – РИА Новости Крым. Прима-балерина большого театра Мария Александрова сменила Сергея Полунина на посту руководителя Севастопольской государственной академии хореографии, в данный момент она исполняет обязанности ректора образовательного учреждения, а Полунин – ее советник. Об этом сообщили в пресс-службе академии.Уточняется, что в должности проректора по развитию академии продолжает работать Кирилл Москалев. Также на посту проректором по образовательной деятельности и воспитательной работе остается Елена Белькова, добавили в учреждении.Сергей Полунин был назначен руководителем САГХ ровно пять лет назад, в августе 2019 года. После этого звезда балета неоднократно приезжал в Севастополь с коллегами артистами балета, привозя постановки, которые показывали в том числе на большой открытой сцене в "Херсонесе Таврическом". В одни из таких гастролей, в июле 2023 года, Полунин, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости Крым, рассказал, что ему, как и некоторым другим артистам, поступают угрозы в связи с посещением Крыма и выступлениями в Севастополе."Не все привыкли в такой опасности жить", – сказал Полунин.При этом отметил, что сам он к этому уже стал привыкать.Севастопольская государственная академия хореографии – первая на территории Крымского полуострова профессиональная балетная школа. Была создана в 2019 году по поручению президента РФ Владимира Путина как часть культурно-образовательного кластера, который возводится на мысе Хрустальном в центре Севастополя. Осуществляет обучение по программам среднего профессионального и дополнительного предпрофессионального образования в области хореографического искусства.Читайте также на РИА Новости Крым:Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе Звезда балета Полунин займется помощью бойцам в зоне СВОАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей полунин, академии хореографии в севастополе, искусство , культура, севастополь, новости крыма