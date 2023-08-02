https://crimea.ria.ru/20230802/rossiyskoy-khoreograf-anton-pimonov-gotov-rabotat-v-sevastopole-1130483923.html

Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе

Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2023

Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе

Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы... РИА Новости Крым, 02.08.2023

2023-08-02T11:55

2023-08-02T11:55

2023-08-02T13:18

балет

театр оперы и балета в севастополе

севастополь

крым

культура

историко-археологический парк "херсонес таврический"

антон пимонов

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета, который он назвал "прекрасным". Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета, участником которого стал Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, его артисты впервые приехали в Севастополь.По словам Антона Пимонова, трудностей с логистикой не возникло, а об угрозах артистам театра из-за решения поехать в Крым он "ничего не слышал", так что поездка не была ничем омрачена.Гости привезли балет "Лебединое озеро", главные партии в котором исполнили прима-балерина Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова (Одетта, Одиллия) и всемирно известный артист балета Сергей Полунин (принц Зигфрид).По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству".И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения, которое пока еще строится."Лично мне – интересно. Насколько я знаю, театр строится. Я посмотрел сайт, фотографии – я в восторге. Надеюсь, что все вовремя достроится и будет прекрасная труппа, коллектив, и всем желаю удачи... Я заканчиваю в этом году руководить пермским балетом – последний сезон у меня. Ну и, если пригласят, с удовольствием открыт к сотрудничеству. Пока спокойно заканчиваю эту свою работу. Но ничто не исключено", – поделился Пимонов.Сергей Полунин, который также является директором Театра оперы и балета Севастополя, признался, что "никогда раньше не танцевал с труппой Пермского театра", но рад и горд первому сотрудничеству.Открывший мероприятие губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе скоро "переедет" и обретет другую атмосферу и возможности уже в новом здании.VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе открылся гала-концертом Севастопольского театра оперы и балета при участии Сергея Полунина и британского хореографа и солиста российского театра Джоны Кука. Оба представили в Крыму собственные постановки, в том числе премьеры. Ранее, пребывая в Севастополе, звезда мирового балета Сергей Полунин сообщил об угрозах, поступающих российским артистам, которые собираются на гастроли в Крым, и рассказал, как сам спровоцировал "повышение уровня угрозы для себя".Новая сценическая версия знаменитого балета Чайковского "Лебединое озеро" в авторской редакции Алексея Мирошниченко была поставлена в Перми в 2015-м.Несмотря на логистические и прочие трудности, показ балета в Севастополе был анонсирован руководством музея "Херсонес Таврический" еще в начале лета. Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта

https://crimea.ria.ru/20230802/teatr-tabakova-vpervye-pokazhet-v-krymu-spektakl-strasti-po-bumbarashu-1130468688.html

https://crimea.ria.ru/20230724/vremya-shedevrov-yuriy-bashmet-o-molodezhi-muzyke-i-spetsoperatsii-1130244669.html

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Анна Петрова

балет, театр оперы и балета в севастополе, севастополь, крым, культура, историко-археологический парк "херсонес таврический", антон пимонов