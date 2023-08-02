https://crimea.ria.ru/20230802/rossiyskoy-khoreograf-anton-pimonov-gotov-rabotat-v-sevastopole-1130483923.html
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе - РИА Новости Крым, 02.08.2023
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы... РИА Новости Крым, 02.08.2023
2023-08-02T11:55
2023-08-02T11:55
2023-08-02T13:18
балет
театр оперы и балета в севастополе
севастополь
крым
культура
историко-археологический парк "херсонес таврический"
антон пимонов
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета, который он назвал "прекрасным". Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым, артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета, участником которого стал Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, его артисты впервые приехали в Севастополь.По словам Антона Пимонова, трудностей с логистикой не возникло, а об угрозах артистам театра из-за решения поехать в Крым он "ничего не слышал", так что поездка не была ничем омрачена.Гости привезли балет "Лебединое озеро", главные партии в котором исполнили прима-балерина Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова (Одетта, Одиллия) и всемирно известный артист балета Сергей Полунин (принц Зигфрид).По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству".И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения, которое пока еще строится."Лично мне – интересно. Насколько я знаю, театр строится. Я посмотрел сайт, фотографии – я в восторге. Надеюсь, что все вовремя достроится и будет прекрасная труппа, коллектив, и всем желаю удачи... Я заканчиваю в этом году руководить пермским балетом – последний сезон у меня. Ну и, если пригласят, с удовольствием открыт к сотрудничеству. Пока спокойно заканчиваю эту свою работу. Но ничто не исключено", – поделился Пимонов.Сергей Полунин, который также является директором Театра оперы и балета Севастополя, признался, что "никогда раньше не танцевал с труппой Пермского театра", но рад и горд первому сотрудничеству.Открывший мероприятие губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе скоро "переедет" и обретет другую атмосферу и возможности уже в новом здании.VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе открылся гала-концертом Севастопольского театра оперы и балета при участии Сергея Полунина и британского хореографа и солиста российского театра Джоны Кука. Оба представили в Крыму собственные постановки, в том числе премьеры. Ранее, пребывая в Севастополе, звезда мирового балета Сергей Полунин сообщил об угрозах, поступающих российским артистам, которые собираются на гастроли в Крым, и рассказал, как сам спровоцировал "повышение уровня угрозы для себя".Новая сценическая версия знаменитого балета Чайковского "Лебединое озеро" в авторской редакции Алексея Мирошниченко была поставлена в Перми в 2015-м.Несмотря на логистические и прочие трудности, показ балета в Севастополе был анонсирован руководством музея "Херсонес Таврический" еще в начале лета. Читайте также на РИА Новости Крым:Актриса Алферова: русский человек не боится ехать в Крым Актер Бероев приехал на кинофестиваль в Крым с фронта
https://crimea.ria.ru/20230802/teatr-tabakova-vpervye-pokazhet-v-krymu-spektakl-strasti-po-bumbarashu-1130468688.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
балет, театр оперы и балета в севастополе, севастополь, крым, культура, историко-археологический парк "херсонес таврический", антон пимонов
Российский хореограф Антон Пимонов готов работать в Севастополе
"Прекрасный": театр оперы и балета в Севастополе оценил российской хореограф Антон Пимонов
11:55 02.08.2023 (обновлено: 13:18 02.08.2023)
Собственный корреспондент
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым
. Выпускник Академии Русского балета им. Вагановой, руководитель труппы Пермского театра оперы и балета Антон Пимонов не исключил, что его новым местом работы может стать Севастопольский театр оперы и балета, который он назвал "прекрасным". Об этом, отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости Крым
, артист сообщил во время визита с гастролями в Крым.
В эти дни на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит VII Международный фестиваль оперы и балета, участником которого стал Пермский театр оперы и балета им. Чайковского, его артисты впервые приехали в Севастополь.
По словам Антона Пимонова, трудностей с логистикой не возникло, а об угрозах артистам театра из-за решения поехать в Крым он "ничего не слышал", так что поездка не была ничем омрачена.
"Мы добрались прекрасно, несмотря на то, что были волнения. Но мы очень хотели сюда попасть, чтобы познакомить севастопольскую публику с нашим спектаклем. Это первый наш приезд в Севастополь", – сказал Пимонов.
Гости привезли балет "Лебединое озеро", главные партии в котором исполнили прима-балерина Московского музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ксения Рыжкова (Одетта, Одиллия) и всемирно известный артист балета Сергей Полунин (принц Зигфрид).
По словам Пименова, и Пермский театр, и сам он "всегда открыты к сотрудничеству".
И хотя на сегодняшний день с Севастопольскими театром оперы и балета нет договоренностей о совместных проектах, "ничто не исключено". В том числе – его непосредственное участие в жизни нового в городе культурного учреждения, которое пока еще строится.
"Лично мне – интересно. Насколько я знаю, театр строится. Я посмотрел сайт, фотографии – я в восторге. Надеюсь, что все вовремя достроится и будет прекрасная труппа, коллектив, и всем желаю удачи... Я заканчиваю в этом году руководить пермским балетом – последний сезон у меня. Ну и, если пригласят, с удовольствием открыт к сотрудничеству. Пока спокойно заканчиваю эту свою работу. Но ничто не исключено", – поделился Пимонов.
Сергей Полунин, который также является директором Театра оперы и балета Севастополя, признался, что "никогда раньше не танцевал с труппой Пермского театра", но рад и горд первому сотрудничеству.
"Пермский театр – великий театр с огромной историей и школой. Ребята большие профессионалы", – отметил Полунин в беседе с журналистами перед показом.
Открывший мероприятие губернатор Севастополя Михаил Развожаев напомнил, что Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе скоро "переедет" и обретет другую атмосферу и возможности уже в новом здании.
"В ближайшее время мы достроим Театр оперы и балета на мысе Хрустальном, и фестиваль перейдет туда. Мы, конечно, с ностальгией будем вспоминать эту сцену, эти теплые вечера. Но там будут совершенно другие возможности и другой уровень всего", – сказал глава города.
VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе открылся
гала-концертом Севастопольского театра оперы и балета при участии Сергея Полунина и британского хореографа и солиста российского театра Джоны Кука.
Оба представили в Крыму
собственные постановки, в том числе премьеры.
Ранее, пребывая в Севастополе, звезда мирового балета Сергей Полунин сообщил
об угрозах, поступающих российским артистам, которые собираются на гастроли в Крым, и рассказал, как сам спровоцировал "повышение уровня угрозы для себя".
Новая сценическая версия знаменитого балета Чайковского "Лебединое озеро" в авторской редакции Алексея Мирошниченко была поставлена в Перми в 2015-м.
Несмотря на логистические и прочие трудности, показ балета в Севастополе
был анонсирован руководством музея "Херсонес Таврический" еще в начале лета.
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