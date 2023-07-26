https://crimea.ria.ru/20230726/britanskiy-khoreograf-kuk--o-rossiyanakh-i-svoem-meste-v-rossii-1130321633.html

Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России

Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России - РИА Новости Крым, 26.07.2023

Британский хореограф Кук – о россиянах и своем месте в России

Люди в России и в Европе, в частности в Великобритании, одинаковые, но именно на российской земле нашлось то, чего не получилось обрести на Западе – единомыслие РИА Новости Крым, 26.07.2023

2023-07-26T22:17

2023-07-26T22:17

2023-07-26T22:19

севастополь

балет

театр оперы и балета в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл – РИА Новости Крым. Люди в России и в Европе, в частности в Великобритании, одинаковые, но именно на российской земле нашлось то, чего не получилось обрести на Западе – единомыслие и поддержку. Об этом, отвечая на вопрос РИА Новости Крым в ходе встречи с журналистами перед выступлением в Севастополе, рассказал британский хореограф, артист балета, ведущий солист Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Джона Кук, переехавший в Россию с началом СВО.По словам Джоны, если речь идет просто о людях, то и в России, и в Европе они одинаковые."Это в первый день все новое, но вообще все везде то же самое. Русские могут сказать: "О, Европа!" Нет. Люди везде одинаковые, и у нас у всех одни проблемы. Что важно для англичан, важно и у нас здесь (в России)", – сказал Кука. В то же время именно в России он обрел единомышленников, в том числе в творчестве.В Крым вместе с другими ведущими артистами главных театров России он приехал, чтобы принять участие в гала-концерте Севастопольского театра оперы и балета. Им открылся VII Международный фестиваль оперы и балета в Херсонесе.Более того: здесь состоялась премьера двух его постановок. Одной из них – "Нечего терять" – концерт открылся, на другой – "Рахманинов. В память" – завершился.По словам коллеги британца, артиста балета Сергея Полунина, "Джона приехал в Россию, как только началась СВО". Так что "Нечего терять" – это как раз об этом: "выбор сделан".Ксения Рыжкова – прима-балерина Московского академического музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко. К этому же театру Джона Кук присоединился в сезоне 2022/23. В паре с супругой в Севастополе он впервые исполняет свои новые постановки.Джона Кук – уроженец Англии, выпускник высшей школы Королевского балета. В 2012-м присоединился к Баварскому государственному балету. В 2018-м – к Цюрихскому балету (Швейцария), после чего вернулся в Баварский на два сезона. В 2022 году переехал в Россию из Германии вместе с супругой и присоединился к труппе Музыкального театра им. К. Станиславского и Вл. Немировича-Данченко в ранге ведущего солиста. В июне 2022 представил свою первую хореографическую работу.Гала-концерты Севастопольского театра оперы и балета проходят 26 и 27 июля и посвящены 240-летию города. Поздравить севастопольцев приехали ведущие солисты главных российских театров: Большого, Мариинского, Московского академического музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко и Новосибирского академического театра оперы и балета. В числе гостей крымской сцены: Сергей Полунин, Ксения Рыжкова, Джона Кук, Мария Ширинкина, Приска Цайзель, Артур Мкртчян, а также заслуженные артисты России Владимир Шкляров, Евгения Образцова, Семен Чудин, Ольга Гришенкова и другие.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму из-за логистики реже выступают звезды — альтернатива естьВ чем Крым лучше Германии – взгляд немецкого общественникаАкадемия балета в Херсоне – Полунин оценил возможность открытия

https://crimea.ria.ru/20221217/frantsuzy-v-krymu-otkrovenno-rasskazali-pochemu-khotyat-grazhdanstvo-rossii-1125944477.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, балет, театр оперы и балета в севастополе, искусство , культура, общество, сергей полунин, сво, россия, новости крыма