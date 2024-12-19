https://crimea.ria.ru/20241219/deti-uchastnikov-svo-smogut-besplatno-posetit-zoopark-v-yalte-na-kanikulakh-1142128507.html

Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах

Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах

В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T07:01

2024-12-19T07:01

2024-12-19T06:35

ялта

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко по итогам встречи с основателем зоопарка Олегом Зубковым.Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ялта, участники сво, общество, янина павленко, зоопарк, зоопарк "сказка", крым, новости крыма