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Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах
Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах
В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T07:01
2024-12-19T07:01
2024-12-19T06:35
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко по итогам встречи с основателем зоопарка Олегом Зубковым.Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ялта, участники сво, общество, янина павленко, зоопарк, зоопарк "сказка", крым, новости крыма
Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте на каникулах
Дети участников СВО смогут бесплатно посетить зоопарк в Ялте с 19 декабря по 19 января
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Ялте вход в зоопарк для детей участников спецоперации будет бесплатным в течение месяца – с 19 декабря по 19 января. Об этом сообщила мэр Ялты Янина Павленко по итогам встречи с основателем зоопарка Олегом Зубковым.
"Достигли договоренности, что в дни новогодних праздников с 19 декабря по 19 января, помимо традиционных зимних скидок для крымчан и гостей полуострова, будет бесплатный вход в зоопарк для детей участников СВО с родителем", – сказала Павленко, поблагодарив бизнесмена за конструктивный диалог.
Кроме того, в ходе встречи были затронуты и проблемные вопросы, связанные с юридическим оформлением земельного участка, отметила мэр Ялты. По ее словам, власти города готовы оказать содействие и необходимую поддержку зоопарку, ставшему одной из визитных карточек города-курорта.
Также обсуждалась тема реализации инвестпроекта по строительству многоуровневой парковки возле зоопарка. Сейчас готовятся предложения на согласование с главой Крыма Сергеем Аксеновым, уточнила мэр.
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