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Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован
Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован
Пожар на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области, возникший после массированного удара украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщил врио... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T07:36
2024-12-19T07:41
юрий слюсарь
ростовская область
новости
происшествия
пожар
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пожар на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области, возникший после массированного удара украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель.По данным врио губернатора, силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака на Туапсе - что известно Беспилотник сбит над Воронежской областьюУдары по Украине нанесены в ответ за атаку на Таганрог - заявление
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РИА Новости Крым
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юрий слюсарь, ростовская область, новости, происшествия, пожар, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу
Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован

В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтезаводе

07:36 19.12.2024 (обновлено: 07:41 19.12.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пожар на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области, возникший после массированного удара украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП (Новошахтинском заводе нефтепродуктов – ред.) ликвидирован", – говорится в сообщении.
В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель.
По данным врио губернатора, силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
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