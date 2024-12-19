Пожар на нефтезаводе в Ростовской области ликвидирован
В Ростовской области ликвидировали пожар на нефтезаводе
07:36 19.12.2024 (обновлено: 07:41 19.12.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Пожар на Новошахтинском нефтезаводе в Ростовской области, возникший после массированного удара украинских боевиков, ликвидирован. Об этом сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь.
"По состоянию на 06:45 пожар на НЗНП (Новошахтинском заводе нефтепродуктов – ред.) ликвидирован", – говорится в сообщении.
В ночь на четверг Ростовская область подверглась массированному удару украинских боевиков, врио губернатора Юрий Слюсарь сообщал, что на Новошахтинском заводе нефтепродуктов начался пожар, из-за падения обломков беспилотника ранен мирный житель.
По данным врио губернатора, силы ПВО были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска.
Атаку на регион ВСУ начали вечером в среду – в районе Каменска были сбиты три из четырех ракет. Позднее были уничтожены 10 ракет – обломки упали на жилые дома.
В ночь на воскресенье российские средства ПВО перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников над Черным морем и по одному - над Курской и Белгородской областями.
В ночь на субботу Орловская область подверглась массированной атаке БПЛА. В результате произошло возгорание топлива на объекте инфраструктуры, также осколками сбитых беспилотников повреждено остекление нескольких частных домов. Кроме того, ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 37 украинских беспилотников над Курской, Брянской, Орловской областями, Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.
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