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Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T10:53
2024-12-19T13:18
генеральная прокуратура россии
минпросвещения рф
рособрнадзор
новости
россия
игорь краснов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.По его словам, проведенная масштабная проверка, в частности, выявила неэффективное использование денежных средств.Министров обязали навести в этом вопросе порядок.В целом, по словам Краснова, за год пресечены более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около двух тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за то, что учебный процесс не систематизирован.Генпрокурор добавил, что о результатах проверок доложено президенту Владимиру Путину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставовВ Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего РоссииОпределены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году
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генеральная прокуратура россии, минпросвещения рф, рособрнадзор, новости, россия, игорь краснов
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения

Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре

10:53 19.12.2024 (обновлено: 13:18 19.12.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве.
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
По его словам, проведенная масштабная проверка, в частности, выявила неэффективное использование денежных средств.
"Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют. Учебники — это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают", — цитирует Краснова РИА Новости.
Министров обязали навести в этом вопросе порядок.
В целом, по словам Краснова, за год пресечены более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около двух тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за то, что учебный процесс не систематизирован.
Генпрокурор добавил, что о результатах проверок доложено президенту Владимиру Путину.
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Генеральная прокуратура РоссииМинпросвещения РФРособрнадзорНовостиРоссияИгорь Краснов
 
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