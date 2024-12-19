https://crimea.ria.ru/20241219/genprokuratura-vyyavila-bolshie-narusheniya-v-rabote-minprosvescheniya-1142745708.html
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T10:53
2024-12-19T10:53
2024-12-19T13:18
генеральная прокуратура россии
минпросвещения рф
рособрнадзор
новости
россия
игорь краснов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142745593_0:155:3072:1883_1920x0_80_0_0_35a23eee8fccd9dbf1630082aac801e6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.По его словам, проведенная масштабная проверка, в частности, выявила неэффективное использование денежных средств.Министров обязали навести в этом вопросе порядок.В целом, по словам Краснова, за год пресечены более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около двух тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за то, что учебный процесс не систематизирован.Генпрокурор добавил, что о результатах проверок доложено президенту Владимиру Путину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставовВ Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего РоссииОпределены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году
россия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/13/1142745593_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_118c682c8fa1d67204fa250cba82c0ba.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
генеральная прокуратура россии, минпросвещения рф, рособрнадзор, новости, россия, игорь краснов
Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения
Генпрокуратура выявила серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре
10:53 19.12.2024 (обновлено: 13:18 19.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.
По его словам, проведенная масштабная проверка, в частности, выявила неэффективное использование денежных средств.
"Выяснились большие нарушения в деятельности министерства просвещения, Рособрнадзора. В том числе неэффективное использование денежных средств, которые им на это выделяют. Учебники — это большая проблема. Многократные изменения образовательных процессов приводят к тому, что методические пособия устаревают", — цитирует Краснова РИА Новости.
Министров обязали навести в этом вопросе порядок.
В целом, по словам Краснова, за год пресечены более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около двух тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за то, что учебный процесс не систематизирован.
Генпрокурор добавил, что о результатах проверок доложено президенту Владимиру Путину.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: