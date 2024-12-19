https://crimea.ria.ru/20241219/genprokuratura-vyyavila-bolshie-narusheniya-v-rabote-minprosvescheniya-1142745708.html

Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения

Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Генпрокуратура выявила большие нарушения в работе Минпросвещения

Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T10:53

2024-12-19T10:53

2024-12-19T13:18

генеральная прокуратура россии

минпросвещения рф

рособрнадзор

новости

россия

игорь краснов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Генпрокуратура обнаружила существенные нарушения в деятельности Министерства просвещения и Рособрнадзора. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Краснов.По его словам, проведенная масштабная проверка, в частности, выявила неэффективное использование денежных средств.Министров обязали навести в этом вопросе порядок.В целом, по словам Краснова, за год пресечены более 12 тысяч нарушений в сфере образования. Около двух тысяч должностных лиц привлекли к ответственности за то, что учебный процесс не систематизирован.Генпрокурор добавил, что о результатах проверок доложено президенту Владимиру Путину.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставовВ Крыму подчеркнули роль педагогов в формировании будущего РоссииОпределены даты сдачи ЕГЭ в 2025 году

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, минпросвещения рф, рособрнадзор, новости, россия, игорь краснов