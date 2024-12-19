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Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане

Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Почему Алиев опроверг необходимость военной базы Турции в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев был честен в интервью Дмитрию Киселеву, говоря, что Азербайджану не нужна военная база Турции. Однако сказанное касается... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T13:17

2024-12-19T13:17

2024-12-19T13:18

игорь шатров

мнения

турция

азербайджан

политика

радио "спутник в крыму"

ильхам алиев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек – РИА Новости Крым. Президент Азербайджана Ильхам Алиев был честен в интервью Дмитрию Киселеву, говоря, что Азербайджану не нужна военная база Турции. Однако сказанное касается периода его правления страной, которая сегодня старается демонстрировать независимость и имеет на то возможности. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.По мнению Шатрова, отношения между Россией и Азербайджаном на внешнеполитической арене сегодня честные, таким же было и интервью главы кавказской республики.В частности, Ильхам Алиев говорил искренне о том, что Азербайджан не нуждается в турецких базах на своей территории, несмотря на то, что Турция активно участвует и во внутриполитической жизни Азербайджана, отметил Шатров.Богатства в недрах, по мнению эксперта, позволяют азербайджанскому лидеру в определенном смысле контролировать процессы как внутри страны – с оппозицией, так и вне ее, следуя выбранным курсом."Объективно такая небольшая страна может быть свободной и независимой, если у нее есть ресурсы. В отличие от соседей, Армении и Грузии, Азербайджан совершенно в другом положении находится", – сказал Шатров.В этой связи эксперт делает вывод, что Алиев достаточно прогнозируемый политик и Азербайджан понятен для России, что благотворно скажется на развитии отношений двух стран в ближайшей перспективе.Говоря о беспорядках в Грузии, президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон к ним причастен. В частности, Алиев отметил, что в сложившейся ситуации "опять… уши Макрона торчат", потому что "не сидится человеку в своей стране, а надо в Грузию лезть".Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Интервью Ильхама Алиева Дмитрию Киселеву – главные заявленияАрмения выйдет из ОДКБ по отмашке госдепа – Алиев Дискриминация русского языка является ошибкой – Алиев

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь шатров, мнения, турция, азербайджан, политика, ильхам алиев