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Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Отбой воздушной тревоги в Севастополе
Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T15:06
2024-12-19T15:06
севастополь
крым
безопасность республики крым и севастополя
михаил развожаев
новости
срочные новости крыма
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Убежища в Крыму: будут ли в городах устанавливать модульные укрытияНа Крымском мосту усилили меры безопасности - АксеновВторжение ВСУ в Крым – Аксенов оценил угрозу
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Новости
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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севастополь, крым, безопасность республики крым и севастополя, михаил развожаев, новости, срочные новости крыма, воздушная тревога в севастополе
Отбой воздушной тревоги в Севастополе

В Севастополе отменили воздушную тревогу

15:06 19.12.2024
 
© РИА Новости Крымотбой воздушной тревоги
отбой воздушной тревоги - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Сигнал отбоя воздушной тревоги прозвучал в Севастополе. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Отбой воздушной тревоги", – написал он.
Общественный транспорт, который приостанавливал свою работу на время тревоги, также возобновил работу.
Отбой воздушной тревоги в Севастополе объявляют после соответствующего сигнала, который дают военные. После этого звук сирены выключается, а по телеканалам и радио транслируется сигнал отбоя тревоги. Услышав его, жители могут выйти из укрытий.
23 сентября губернатор Михаил Развожаев на аппаратном совещании правительства дал поручение пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS, а также улучшить систему оповещения.
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