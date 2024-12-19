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Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение
Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение
Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному после убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T17:16
2024-12-19T18:15
новости
игорь кириллов
убийство
россия
войска рхбз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному после убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллов, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.Задержан подозреваемый в совершении теракта. Гражданин Узбекистана пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Москва понимает цели теракта против Кириллова – МИДВ МИД назвали соучастников убийства генерала КирилловаЗапугать россиян не выйдет - Медведев о гибели Игоря Кириллова
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новости, игорь кириллов, убийство, россия, войска рхбз
Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение

Задержанному за убийство Кириллова предъявлено обвинение по статье теракте

17:16 19.12.2024 (обновлено: 18:15 19.12.2024)
 
© ФСБ РФ / Перейти в фотобанкПодозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
Подозреваемый в убийстве начальника войск РХБЗ Игоря Кириллова и его помощника Ильи Поликарпова
© ФСБ РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек - РИА Новости Крым. Следствие предъявило обвинение гражданину Узбекистана Ахмаду Курбанову, задержанному после убийства начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерала-лейтенанта Игоря Кириллов, пишет РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.
"Курбанову предъявлено обвинение по террористической статье", - сказано в сообщении.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве было приведено в действие взрывное устройство, заложенное в самокат, стоящий рядом с подъездом дома. Погибли начальник войск РХБЗ ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия.
Задержан подозреваемый в совершении теракта. Гражданин Узбекистана пояснил, что был завербован украинскими спецслужбами. Ему пообещали 100 тысяч долларов и выезд в Евросоюз.
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НовостиИгорь КирилловУбийствоРоссияВойска РХБЗ
 
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