https://crimea.ria.ru/20241219/v-sevastopole-prostilis-s-geroyami-svo-1142776175.html

В Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024

В Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T18:26

2024-12-19T18:26

2024-12-19T18:26

новости

новости крыма

новости севастополя

севастополь

крым

михаил развожаев

герои сво

память

утраты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/19/1142119383_0:136:1280:856_1920x0_80_0_0_e8d3ae28f4ea77813e029015a3404c50.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, Сергей Соловьев родился и вырос в Чите, после школы окончил Читинский политехнический институт с военной кафедрой. Долгое время работал в Читинском и в Приморском крае инженером-гидрологом. В 2017 году вместе с семьей переехал жить в Севастополь. Будучи патриотом своей страны, он заключил контракт на прохождение военной службы в армейском резерве. В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ и направлен в зону СВО."Хорошая инженерная подготовка, высокая ответственность, любовь к военной службе позволили Сергею Борисовичу в короткое время стать настоящим профессионалом. Сергей Борисович Соловьев геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении, до конца оставшись верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества", - отметил губернатор.Также он сообщил, что Илья Базов родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №4, после — успешно окончил Севастопольский экономико-гуманитарный институт, филиал КФУ им. Вернадского. по специальности менеджер в сфере туризма. "Илья Дмитриевич активно участвовал в событиях Русской весны. Служил по контракту в одной из воинских частей Черноморского флота, а после окончания контракта работал в сфере строительства. Когда началась специальная военная операция, он после заключения нового контракта был направлен в подразделение морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, воевал инициативно, со смекалкой, пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев. Илья Дмитриевич Базов геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области", - написал Михаил Развожаев.

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, михаил развожаев, герои сво, память, утраты