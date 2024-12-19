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В Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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В Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с героями СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024
В Севастополе простились с героями СВО
В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T18:26
2024-12-19T18:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его информации, Сергей Соловьев родился и вырос в Чите, после школы окончил Читинский политехнический институт с военной кафедрой. Долгое время работал в Читинском и в Приморском крае инженером-гидрологом. В 2017 году вместе с семьей переехал жить в Севастополь. Будучи патриотом своей страны, он заключил контракт на прохождение военной службы в армейском резерве. В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ и направлен в зону СВО."Хорошая инженерная подготовка, высокая ответственность, любовь к военной службе позволили Сергею Борисовичу в короткое время стать настоящим профессионалом. Сергей Борисович Соловьев геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении, до конца оставшись верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества", - отметил губернатор.Также он сообщил, что Илья Базов родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №4, после — успешно окончил Севастопольский экономико-гуманитарный институт, филиал КФУ им. Вернадского. по специальности менеджер в сфере туризма. "Илья Дмитриевич активно участвовал в событиях Русской весны. Служил по контракту в одной из воинских частей Черноморского флота, а после окончания контракта работал в сфере строительства. Когда началась специальная военная операция, он после заключения нового контракта был направлен в подразделение морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, воевал инициативно, со смекалкой, пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев. Илья Дмитриевич Базов геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области", - написал Михаил Развожаев.
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новости, новости крыма, новости севастополя, севастополь, крым, михаил развожаев, герои сво, память, утраты
В Севастополе простились с героями СВО

В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым

18:26 19.12.2024
 
© Официальный канал главы администрации города КерчиСвеча
Свеча
© Официальный канал главы администрации города Керчи
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Проводили в последний путь старшего лейтенанта, командира мотострелкового взвода Сергея Борисовича Соловьева и гвардии рядового, наводчика Илью Дмитриевича Базова", - написал губернатор в своем ТГ-канале.
По его информации, Сергей Соловьев родился и вырос в Чите, после школы окончил Читинский политехнический институт с военной кафедрой. Долгое время работал в Читинском и в Приморском крае инженером-гидрологом. В 2017 году вместе с семьей переехал жить в Севастополь. Будучи патриотом своей страны, он заключил контракт на прохождение военной службы в армейском резерве. В 2022 году в рамках частичной мобилизации был призван в ряды ВС РФ и направлен в зону СВО.
"Хорошая инженерная подготовка, высокая ответственность, любовь к военной службе позволили Сергею Борисовичу в короткое время стать настоящим профессионалом. Сергей Борисович Соловьев геройски погиб в ожесточенном бою на Марьинском направлении, до конца оставшись верным воинской присяге и своему долгу защитника Отечества", - отметил губернатор.
Также он сообщил, что Илья Базов родился и вырос в Севастополе. Учился в школе №4, после — успешно окончил Севастопольский экономико-гуманитарный институт, филиал КФУ им. Вернадского. по специальности менеджер в сфере туризма.
"Илья Дмитриевич активно участвовал в событиях Русской весны. Служил по контракту в одной из воинских частей Черноморского флота, а после окончания контракта работал в сфере строительства. Когда началась специальная военная операция, он после заключения нового контракта был направлен в подразделение морской пехоты Черноморского флота. В боях проявил мужество и отвагу, воевал инициативно, со смекалкой, пользовался заслуженным авторитетом у сослуживцев. Илья Дмитриевич Базов геройски погиб в одном из боев при освобождении Курской области", - написал Михаил Развожаев.
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